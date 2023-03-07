Почему антивоенные митинги в Германии набирают обороты, рассказал депутат бундестага

Протестные акции набирают обороты. Действительно все больше людей выступают против поставок тяжелого вооружения, против продолжения конфликта. Буквально в прошлую субботу на улице Берлина вышло более 50 000 человек с целью показать, что люди хотели бы, чтобы этот конфликт закончился дипломатическим путем, путем переговоров за скорейшее завершение конфликта и против поддержки поставок вооружения. Люди просто не хотят, чтобы Германия в конечном итоге оказалась в полной мере втянута в конфликт.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"