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Почему антивоенные митинги в Германии набирают обороты, рассказал депутат бундестага

Антивоенные движения в Германии набирают обороты. Демонстранты обеспокоены тем, как власти все глубже втягивают их страну в украинский конфликт и выступают против поставок оружия киевскому режиму.

Таким мнением поделился депутат бундестага Евгений Шмидт. По его словам, среди немцев растет усталость от украинского кризиса, который истощает экономику страны и бьет по благополучию граждан.

Протестные акции набирают обороты. Действительно все больше людей выступают против поставок тяжелого вооружения, против продолжения конфликта. Буквально в прошлую субботу на улице Берлина вышло более 50 000 человек с целью показать, что люди хотели бы, чтобы этот конфликт закончился дипломатическим путем, путем переговоров за скорейшее завершение конфликта и против поддержки поставок вооружения. Люди просто не хотят, чтобы Германия в конечном итоге оказалась в полной мере втянута в конфликт.
Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"

Евгений Шмидт уверен, что чем дальше будет затягиваться украинский конфликт, тем больше будет нарастать антивоенное движение в стране, и тем больше будут людей участвовать в таких мирных митингах за прекращение конфликта. "В целом именно нарастает усталость от войны, усталость от конфликта, то, что Германия платит самую высокую цену и многие не готовы платить из своего кармана или, скажем так, в ущерб собственной безопасности", - подчеркнул депутат бундестага.

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