Почему байкерское движение становится популярным и где странники дорог любят находиться в Беларуси

Колорита к празднованию Дня города добавили и байкеры, которые накануне масштабно, красиво и громкозакрыли мотосезон. Многие гости на своих железных конях сегодня покидают белорусскую столицу. Среди таких - участник клуба Iron Birds, москвичМихаил Александров. Он участвует в мотопробегах с супругой и годовалой дочкой, а также наш соотечественник – альпинист Вадим Фролов – первый белорус, который поднялся на вершину Антарктиды - пик Винсон.

Почему байкерское движение с каждым годом все больше становится популярным и где чаще всего странники дорог любят находиться в Беларуси. Владимир Королев расспросил гостей о самом сокровенном.

Накануне в Минске тысячи байкеров закрыли мотосезон. Почему они решили приехать из Москвы в дождливую белорусскую столицу, сложный ли был путь.









Михаил Александров, участник мотоклуба Iron Birds (Россия): Для многих из нас не чужой город. И вообще РБ наша братская страна, братский народ. Мы всегда с большим удовольствием приезжаем в Беларусь, потому что белорусы всегда гостеприимны. В организаторском плане проходит все очень замечательно. Мы получаем огромное удовольствие, проводя здесь время





Какие места больше всего запомнились и какие чаще всего стараются посетить, рассказал Вадим Фролов.





Я белорус, уроженец Минска, и все мои лучшие годы прошли в Беларуси. В конце января нас, троих альпинистов, награждал Президент Беларуси за поднятие флага РБ. Во Дворце Независимости понравилось, что вся эта красота создана именно белорусскими мастерами. Мы, белорусы, сильная нация. Я уверен, что мы справимся со всеми современными вызовами.

Михаил Александров, участник мотоклуба Iron Birds (Россия): Места боевой славы для нас - это дань нашим отцам. Для нас это важно и нужно, Беларусь с этим ассоциируется.

Михаил Александров приехал на праздник из Москвы с супругой и годовалой дочкой.





Михаил Александров, участник мотоклуба Iron Birds (Россия): Она с детства боец, берем ее с 3-х месяцев. Она уже два сезона фактически во всех мероприятиях побывала и поучаствовала. Надо как можно раньше передавать те традиции, которые с каждым годом становятся все ценнее и ценнее. В байкерском движении мы объединены этими обычными человеческими ценностями. Вадим Фролов, альпинист, байкер





У разных городов своя традиция закрывать мотосезон. Какие моменты запоминаются и чем в этом плане выделяется Минск?

Михаил Александров, участник мотоклуба Iron Birds (Россия): Масштабные мероприятия прошли в Минске не хуже, чем в Москве. Все на достойном уровне. Мы с не меньшим интересом отдохнули на Дне города в Минске. Отличная концертная программа, спасибо организаторам! Вадим Фролов, альпинист, байкер