Почему беглым в соседних странах придется паковать чемоданы - в "Площадке"

Кольцо за кордоном неотвратимо сжимается и вокруг наших беглых. Департамент миграции Литвы планирует проверить более 18 тысяч граждан Беларуси, которые поселились в стране до 2022 года. Им предложат анкету с вопросами об отношении к украинскому театру боевых действий и о связях с силовыми структурами Минска. В случае малейших подозрений Департамент миграции будет консультироваться с Департаментом госбезопасности. И если ДГБ укажет, что сомнительный человек несет угрозу литовской безопасности, его лишат вида на жительство. Почему для беглых из Беларуси наступили черные дни - новый выпуск авторской программы "Площадка".

В ноябре 2022 года Литва ввела специальную обязательную анкету для граждан России и Беларуси. С тех пор, отмечает агентство Baltnews , то есть чуть более чем за год, угрозой нацбезопасности в Литве признаны 1644 белоруса и 397 россиян.

Анкетой дело не ограничилось. В последнее время проживающим в Литве белорусам посыпались звонки от Департамента госбезопасности с требованием покинуть страну. В противном случае ДГБ угрожает депортацией в Беларусь.

Главный редактор Baltnews Андрей Стариков по этому поводу не скрывает сарказма:

"Змагары", время паковать чемоданы. Свои депортации литовцы начнут не с колбасных мигрантов, а, как водится, с политических".

Собственно говоря, удивляться нечему. Беглые лишь повторили хроническую ошибку своих историко-идейных прародителей - полицаев и прочих коллаборантов времен Великой Отечественной войны - и создателей БНР на немецких штыках в 1918-м. И те, и другие, и третьи всерьез полагали, что факт их пресмыкания перед западными странами откроет им новые возможности. Возможность открылась лишь одна: быть использованным по полной и вышвырнутым за ненадобностью.

Кстати, за возможность заблаговременно покинуть страну им бы Литве еще и спасибо сказать, вернее, "ачю".





Литовцы ведь вполне могли взять на вооружение польский опыт: поиметь с паршивой беглой овцы хоть шерсти клок. На днях во Вроцлаве польская полиция решила улучшить статистику раскрытия преступлений и заставила признаться психически больного бездомного украинца в 26 преступлениях в обмен на хот-дог.

Однако для литвинов Литве хот-дога жаль. Да и аппетиты у них не в пример внушительнее.

Новое поколение "змагаров" притащило с собой и свой политический нарратив. В нем беглые считают себя благородными литвинами, территорию нынешней Литвы - своей колыбелью. Говорят о Вильно, как исторически своем городе. Пусть в фантазиях, но очерчивают политические притязания на него. Литовцы насторожились. Чухнули, что с беглыми что-то не так. Прислушались к ним. Обиделись. Пробовали найти в рядах беглых руку Лукашенко. Не нашли. Обиделись еще больше. Потом испугались и переосмыслили беглых как угрозу. Андрей Стариков продолжает

В соседней Латвии, кстати, тоже стало несладко. Депутаты местного сейма от национал-консервативного национального объединения предложили поправки к закону "О дорожном движении". Они предусматривают, что машины с белорусскими номерами не должны находиться в этой балтийской республике. В противном случае, дескать, авто с ненавистными им российскими номерами можно перерегистрировать в Беларуси, и те снова будут колесить по Латвии. Как только поправки будут приняты, за использование автомобиля с белорусскими номерами владельцу смогут выписать от 750 до 2000 евро штрафа, а само авто конфисковать.

О подобном развитии событий более двух лет назад предупреждал наш Президент и назвал единственный выход из ситуации, актуальный и сегодня.

"Хочу им сказать: дальше будет хуже, - озвучил Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и парламенту 28 января 2022 г. - Поэтому домой, на коленях, ползком. Если не можете сами, ну всякое бывает, лицо надо сохранить, еще что-то, опыт есть у литовцев и поляков, пусть они вас на границу подкинут нам как беглых, а мы вас заберем".