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Почему беглый врач изменил свое мнение об оппозиции и вернулся в Беларусь

Через комиссию по рассмотрению обращений граждан, находящихся за границей, на родину вернулся достаточно известный в медицинских кругах ортопед-травматолог Александр Пипкин.

На его счету 5,5 тыс. проведенных операций. Кстати, он состоял еще и в президиуме координационного совета оппозиции (то есть не самый последний человек в кругах уехавших). Правда, как он сам выяснил, структура эта ничем полезным не занималась.

И оказавшись за границей, в, казалось бы, высокоразвитой стране - Германии - высококлассный врач пересмотрел свои взгляды на происходящее и менее чем через год вернулся в Беларусь. Политикой заниматься больше не намерен. О произошедшей с ним метаморфозе он поделился с телеканалом "Беларусь 1" в эксклюзивном интервью, которое можно посмотреть 28 августа в вечернем эфире.

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