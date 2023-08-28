Почему беглый врач изменил свое мнение об оппозиции и вернулся в Беларусь

Через комиссию по рассмотрению обращений граждан, находящихся за границей, на родину вернулся достаточно известный в медицинских кругах ортопед-травматолог Александр Пипкин.

На его счету 5,5 тыс. проведенных операций. Кстати, он состоял еще и в президиуме координационного совета оппозиции (то есть не самый последний человек в кругах уехавших). Правда, как он сам выяснил, структура эта ничем полезным не занималась.