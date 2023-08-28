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Почему беглый врач изменил свое мнение об оппозиции и вернулся в Беларусь
Через комиссию по рассмотрению обращений граждан, находящихся за границей, на родину вернулся достаточно известный в медицинских кругах ортопед-травматолог Александр Пипкин.
На его счету 5,5 тыс. проведенных операций. Кстати, он состоял еще и в президиуме координационного совета оппозиции (то есть не самый последний человек в кругах уехавших). Правда, как он сам выяснил, структура эта ничем полезным не занималась.
И оказавшись за границей, в, казалось бы, высокоразвитой стране - Германии - высококлассный врач пересмотрел свои взгляды на происходящее и менее чем через год вернулся в Беларусь. Политикой заниматься больше не намерен. О произошедшей с ним метаморфозе он поделился с телеканалом "Беларусь 1" в эксклюзивном интервью, которое можно посмотреть 28 августа в вечернем эфире.
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