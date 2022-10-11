Почему Беларусь пытаются втянуть в воронку конфликта - разбираем в проекте "Диспозиция"

Сегодня западному обществу буквально навязывают тезис о том, что белорусская армия может вступить в вооруженное противоборство в Украине. При этом фактов нет, одни лишь эмоциональные фейки в некоторых СМИ и мессенджерах. Отсюда возникает вопрос: кому выгоден такой сценарий и в чем видит смысл этой игры Запад, когда стягивает силы НАТО к нашим границам? Проект "Диспозиция".

Сегодняшний выпуск - это, скорее, размышление. В последней перед ударом по Крымскому мосту программе "Диспозиция" так уж получилось, мы предположили, что эта конструкция через Керченский пролив - логичная цель после газопровода "Северный поток". Абсолютно логичная. Так и вышло. Все объективно. Не надо было никому иметь особых провидческих талантов, чтобы предположить жесткий ответ Москвы на теракт Киева. Но Киев пошел на провокацию. Либо ему эта провокация была настоятельно рекомендована "друзьями". Уже неважно. Важно, какие последствия сейчас могут нанести урон Беларуси.

Сразу стоит отметить - ситуация никоим образом не аховая. Нам уже удалось использовать самый ценный по нынешним временам ресурс - время - для того, чтобы подготовиться к худшему. И надеюсь, превентивные меры сработают в дальнейшем. А речь о том, что войска, которые в составе батальонных тактических групп усиливают охрану границы, уже изучили все самые опасные направления и отработали на местности все возможные оборонительные действия. Где надо - заминировали, где необходимо - наметили пути маневра, возможные места для переправ техники противника - зафиксировали в виде координат. И запасных позиций с четкой топопривязкой, надо полагать, у нас достаточно. Сейчас это очень важно. И все сие не о военной тайне - это обычная работа, которую армия успела спокойно провести. Не выдам военную тайну и если скажу, что наши оппоненты знают, что белорусские подразделения не за грибами вышли. Знают в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, что никакой ударной группировки мы у себя не собираем. Если бы она у нас была, с нами бы как раз как с огнем не играли, отправляя сюда те же беспилотники с гранатами. И вот тут вопрос: зачем Западу нынешний виток, зачем вдруг опять повышать градус риторики и стягивать войска?

Быть может, выскажу дилетантское мнение. Отбросим популистскую в некотором смысле полемику насчет ядерного оружия, ибо это другая вообще плоскость событий. В текущей военной обстановке Запад может попытаться спровоцировать в Беларуси - не только Беларусь, но и Россию. Включаем ту самую логику. В случае каких-либо ударов по нашей территории и даже получив мощный ответ, Киев и соратники оттянули бы в Беларусь часть российских армейских ресурсов и резервов, которых не было бы достаточно для наступления, но которые пришлось бы снять с других участков. Растянуть линию фронта - это сегодня, так сложилась обстановка, выгодно только ВСУ. И нам надо быть готовым к провокационным ударам. А мы не просто готовы, мы нанесли свой, когда четко заявили, что видим все задумки противоположной стороны. И потому явственно, как мне думается, у Президента Александра Лукашенко прозвучало, что основу региональной группировки Беларуси и России составляют наши войска.





В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Основа, я всегда об этом говорил, этой группировки - армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Четкий обезоруживающий посыл, как по мне. Особенно учитывая, что, повторюсь, даже Украина признает, что никаких ударных группировок у нас не собирается. Потому в Украине так внимательно прислушались к словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, который, по сути, призвал одуматься.

"Мы фиксируем, что наши соседи (украинцы) озаботились сегодня тем, что со стороны Вооруженных Сил Республики Беларусь могут осуществляться агрессивные действия. Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы готовящемся нападении с нашей стороны. У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас, мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит, войны не будет. Наши планы - это планы обороны", - сказал министр обороны Виктор Хренин.

Сойдут ли с ума польские власти? И ринется ли вперед Польша, которой вообще ничего не угрожает, но которая больше всех опасно активничает? Вот тут вопрос и больше к Америке. Поставляя Варшаве новое оружие взамен переданного Киеву, США, безусловно, контролируют политический курс подчиненных. В этом есть и позитивный момент. Связан он с тем, что в Вашингтоне как раз слишком хорошо понимают и видят: польский народ вообще-то воевать не хочет. Там немало проблем даже с набором в армию. Еще и электоральный острый период. А потому перегнуть здесь - значит, потерять страстную преданность самого верного союзника в регионе. США не пойдут сейчас на такое.