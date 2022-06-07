Почему Беларуси не грозит продовольственный дефицит - в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи"

Вывозить зерно из Украины, зная о том, что ты недополучишь большой процент урожая - это какое-то преступление. Понятно, что кто-то на этом заработает деньги, но нужно будет испечь хлеб, развести муку, макароны и ряд других продуктов питания, которые не дойдут до своего потребителя. Что касается нас, мы оперативно реагируем в эти моменты. У нас на сегодняшний день существует вообще запрет вывоза зерна из нашей страны. Мы точно даем некоторым производителям, которые производят высокотехнологичные премиксы, какие-то добавки, чтобы можно было экспортировать. Потому что для нас основа основ - это внутренний рынок. Мы должны быть уверены в том, что наши люди будут накормлены.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

