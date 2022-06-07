ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Почему Беларуси не грозит продовольственный дефицит - в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи"

"Мировой кризис", "Продовольственные войны" и "Всемирный голод" - такие заголовки все чаще встречаются в последнее время. Понятно, что многое раздуто горе-политиками искусственно. Тот же ажиотаж вокруг украинского зерна - по сути выстрел себе в ногу и обман собственного населения в отличие от Беларуси, где продовольственная безопасность - это приоритет. О примерах нелогичных действий властей Украины в эфире "Беларусь 1" высказался министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Вывозить зерно из Украины, зная о том, что ты недополучишь большой процент урожая - это какое-то преступление. Понятно, что кто-то на этом заработает деньги, но нужно будет испечь хлеб, развести муку, макароны и ряд других продуктов питания, которые не дойдут до своего потребителя. Что касается нас, мы оперативно реагируем в эти моменты. У нас на сегодняшний день существует вообще запрет вывоза зерна из нашей страны. Мы точно даем некоторым производителям, которые производят высокотехнологичные премиксы, какие-то добавки, чтобы можно было экспортировать. Потому что для нас основа основ - это внутренний рынок. Мы должны быть уверены в том, что наши люди будут накормлены.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

О том, почему Беларуси не грозит продовольственный дефицит, что из продуктов точно не подорожает и какие сюрпризы ждать от стартующей сегодня выставки "Белагро" и предстоящего Форума регионов Беларуси и России, смотрите 7 июня в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все