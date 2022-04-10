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Почему Беларуси важно стать активным участником переговоров России и Украины, рассказали эксперты
Национальная безопасность невозможна без мира на границах. Беларусь намерена принимать активное участие в переговорах по формированию новой архитектуры безопасности в Восточной Европе. Беларусь в этом вопросе уже много лет занимает твердую последовательную позицию.
Фактически в Минске был подписан договор, который позволил остановить острую фазу вооруженного конфликта 2014 года. Начало диалога по нынешнему обострению также было положено благодаря усилиям белорусской дипломатии. Белорусские эксперты рассказали, почему нам важно стать активным участником переговоров России и Украины. Подробности в видео.
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