Почему американская валюта превращается в макулатуру - подробности в "Простой экономике"

Как США сами подрывают мировой статус доллара? В чем причины нашего крепкого курса? И в чем здесь связь с борьбой с долгостроем в столице?

Скрытые взаимосвязи политики и экономики разложит Алексей Авдонин в авторской рубрике "Простая экономика".

Почему рубль не рухнул? Сколько тонн долларов белорусы принесли в обменники за полгода?

Любое экономическое поведение населения строится на стереотипных ожиданиях.

Вспомните, как ранее при любом чихе псевдоэкспертов люди бежали в обменники и меняли свои кровные на иностранные бумажки.

Подобная ситуация наблюдалась и в начале этого года, но многие тогда горе-инвесторы потеряли - купили валюту по высокому курсу, а потом продавали по низкому.





Стереотипное поведение без холодного анализа рынка всегда ведет к убыткам.

Текущее положение на валютном рынке с относительно стабильным курсом имеет несколько причин.

Одна - классическая рыночная. На фоне санкций импорт в нашу страну сократился, а экспорт вырос. Сальдо торгового баланса за первое полугодие этого года уже превысило 2,26 млрд долларов - рост почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Одновременно население страны за январь - июль текущего года продало в целом валюты на 443,6 млн долларов больше, чем приобрело.

Интересно, что в наличной форме иностранных купюр было реализовано на более чем 1,1 млрд долларов, это эквивалентно 11 тоннам веса, то есть белорусы несли в банки почти по 8 килограмм валюты каждый банковский день.

Как результат - на национальном рынке предложение валюты значительно опережало спрос на нее. Доллар и евро ослабевали, белорусский рубль укреплялся.

Помимо внутренних факторов есть и внешние - белорусский рубль привязан к валютам основных торговых партнеров, в первую очередь, к российскому рублю.

Его укрепление оказывает ключевое влияние на курс нашего платежного средства.

Почему же крепнет российский рубль? Ведь псевдоэкономисты панически ждали обвала.

Во-первых, нет оттока валюты из России, за доллары наша восточная соседка не торгует, уходить валюте некуда.

Во-вторых, высокие цены на энергоресурсы в виду санкций и ограничений.

Получился классический анекдот. Западные партнеры хотели вроде как прикрутить российский вентиль, да прищемили себе пальцы.

Экспорт растет, импорт падает - санкции все-таки! Рубль крепчает.

Фактически мы с вами наблюдаем начало подрыва гегемонии доллара как мирового платежного средства.

Но что еще так ослабляет валюту США? Все дело в том, что Вашингтон слишком много напечатал долларов в период пандемии и локдаунов.

США за два года изготовили 5,9 трлн или 38 % от всей долларовой денежной массы. Это столько же, сколько Федеральная резервная система напечатала за последние 40 лет.

Доллар как мировой эквивалент стоимости теряет свой вес и на его место приходят те валюты, которые имеют за собой реальное обеспечение в виде наличия природного сырья, золотых запасов или производства товаров.

В этих условиях так важно для нас с вами заниматься изготовлением собственной продукции, расширением производственных площадок, замещением импорта и… доводить дела до конца.





Вот и Президент 15 августа проводит совещание на площадке комплексной реконструкции застройки "Минский городской технопарк" и сразу поднимает ряд острых экономических тем: изготовление собственных комплектующих для мотовелотехники, новая производственная инфраструктура в технопарке и долгострои в столице.

Это не только памятники бесхозяйственности. Прежде всего это несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность. Такое положение дел никуда не годится. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь