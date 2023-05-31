Почему беспилотники так опасны и какой ответ на угрозу готовит белорусская армия

Простые европейцы не хотят полномасштабной войны. Но Киев делает шаги в сторону эскалации. Из последнего - удар по Москве беспилотниками. Эксперты заговорили о системе противовоздушной обороны России. В Союзном государстве функционирует единая региональная система ПВО. В белорусской армии акцент при нейтрализации дронов делается на средства радиоэлектронной борьбы. В последнее время получают развитие и другие приемы, о которых расскажет проект "Диспозиция".

Казалось бы, мы все уже знаем о беспилотниках. Но мало кто представлял, что они, как вороны, могут закружить над Москвой. И как бы доблестно ни сработали россияне (а споры об эффективности отражения налета не умолкают), сам по себе факт массовой атаки воздушных роботов не воодушевляет. Некоторые эксперты уже ударились в обморочные прогнозы, мол, нет спасения. Но нет спасения, если не готовишься.

Кстати, ради объективности стоит заметить, что у нас идентичная с российской система ПВО и возможны схожие ошибки. К счастью, восполняем пробелы в мирное время. И понимаем, что угроза массированного применения дронов - это не эпизод противостояния в одной горячей точке, а новая боевая реальность.

Уже сейчас на Западе реализуется концепция одновременного применения на поле боя нескольких сотен беспилотников. Летают они и роями, и косяками. А некоторые просто дешевая приманка для вскрытия ПВО. Собьешь такого воробья из пушки - раскроешь местоположение своих зенитных ракетных комплексов и получишь удар уже по ним. Нужен комплексный ответ на подобную систему. Дает его в том числе отечественный боевой модуль "Кречет", который недавно впервые демонстрировался на выставке MILEX. Это интеграция радиолокационной станции, автоматического пулемета и бронемашины "Кайман". Работает машина по всем типам беспилотной авиации.





В средства огневого поражения входит автоматический комплекс "Адунок", позволяющий эффективно уничтожать цели в радиусе до 500 м. Также для того, чтобы обеспечить защиту от дронов, в данной установке используется дрон-перехватчик. В перспективе это будет больший комплекс, потому что, чтобы расширить именно зону поражения, под возможности РЛС целесообразнее применять несколько машин, где установлен будет только автоматический комплекс "Адунок". Игорь Тумилович, представитель оборонного предприятия

Недавно белорусы получили и комплекс С-400. Специалисты - и наши, и западные - бросились анализировать огневые характеристики зенитно-ракетных комплексов, которые в ходе операции в Украине показали себя с лучшей стороны. Но мало кто обращает внимание на такую характеристику, как дальность обнаружения целей. А она составляет 600 км у С-400. Думается, что эту способность в Беларуси сумеют распространить и на беспилотники, тем более что радиолокационная система будет интегрирована в общую матрицу управления ПВО.

Но это все о высоком. А как показывают будни, порой даже средства радиоэлектронной борьбы - наш основной аргумент против беспилотников - не справляются гарантированно с некоторыми типами дронов, в том числе с такими, которые атаковали Белокаменную. Уничтожить их можно только физически. И здесь, опять же, человек с автоматом или пулеметом незаменим. Сегодня даже на сборах запасников в Беларуси предполагается, что работают они при непрерывном воздействии вражеских БПЛА. Обнаружение этих аппаратов - перманентный приоритет.

Более внимательно относимся к дронам, потому что это наибольшая опасность. Всякие атаки происходят. Надо быть готовым ко всему. Подается команда "воздух" - и весь состав личный уже понимает, в чем дело, с какой стороны, все ложатся либо окапываются, специальные дневки ставятся. Операторы на дронах учатся, мы учимся занимать огневые позиции. Виталий Соловей, военнообязанный