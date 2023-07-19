Почему бомжи помогали младенцам в Мариуполе, как мэр отправил свой город на смерть, и где дети дерутся за хлеб

Мариуполь, Донецк, Луганск, Лисичанск - это те места, где люди постоянно смотрят не только под ноги, но и в небо. Там каждый должен помнить, что даже если в эту минуту кругом тишина, то уже в следующую над головой может просвистеть снаряд. Дети в этих местах знают, что любая прогулка на улице может закончиться трагедией: освобожденная земля усыпана минами, малозаметными "Лепестками". На начало июля 2023 года жертвами противопехотных мин стали 122 человека, среди них - 10 детей. Все получили увечья, 3 человека погибли. О жизни деток в таких местах рассказывает третья серия телефильма Агентства теленовостей "Дети войны".





"В каждом доме мины и гранаты". Бывший мэр Мариуполя отправил свой город на смерть

Мариупольцы из боевого братства Московского управления Российской Федерации помогают разминировать город. Сейчас это одна из первостепенных задач, потому что дети на каникулах и много времени проводят на улице.





В районе Успеновки стояли частично войска украинской армии. И когда российские войска освобождали территорию, те на своих машинах, пикапах, двигались по поселку и стреляли из минометов. Мирные жители буквально две неделю назад на огородах находили противопехотные мины как иностранного, так и украинского образца. Сапер

"Местные жители до сих пор не вернулись в часть районов, на улицах живут 1-2 семьи, потому что жить невозможно, в каждом доме мины и гранаты", - говорит мариуполец.

Люди прятались в подвалах, и поначалу, даже если бы хотели сбежать, не могли! Бывший мэр Мариуполя - Вадим Бойченко - закрыл город, установил блокпосты - осознанно отправил свой город на смерть. Сам же политический деятель трусливо сбежал.





Что объединяет детей Донбасса и Алексея Талая

Белорусскому паралимпийцу и учредителю благотворительного фонда Алексею Талаю происходящее здесь знакомо. Когда ему было 16 лет, он подорвался на мине.

То было эхо Великой Отечественной войны. С ее окончания прошло почти 80 лет. И невозможно представить, чтобы в наши дни такие подарки специально подбрасывали детям. Но это реальность детей Донбасса.

"У меня минно-взрывная травма: оторвало 3 пальца и кисть. Мы пошли 1 числа погулять, нас было 4 человека. Решили сократить путь, чтобы быстрее дойти до площадки, где играют в футбол", - рассказывает 14-летний Николай.

Там ребята увидели сверток, размотали его. Там была мина. Взрыв... Провал в памяти... Николай проснулся с перевязанной рукой.





Твоя задача сейчас принять произошедшее. Другого уже не будет. Когда со мной это произошло, я не мог поверить, что это навсегда. Когда смиришься, начнешь действовать уже в новых условиях, научишься работать с тем, что есть - в этом залог успеха. Алексей Талай

После трогательного диалога Алексей Талай пригласил юного героя в Беларусь этой осенью на реабилитацию. Белорусская команда пообщалась и с другими пациентами отделения детской травматологии в Донецке. Каждый получил подарки и поддержку.

"Здесь мы ощутили, насколько непримиримый зверь сейчас противостоит нам. Они не остановятся ни перед чем, - уверен Алексей Талай. - Те, кто захватил власть в Украине, украинский народ не считают своим. Для них - это расходный материал".





"У кого-то осколки прошли над головой, у кого-то они остановились в ногах". Как обстреливают дома мирных жителей

Съемочная группа Агентства теленовостей отправилась в Докучаевск, к семье, в которой живут 6 девчонок, уже отдыхавших в Синеокой благодаря неравнодушным белорусам. Как раз перед приездом в их доме отключили газ. "Знаю же, что ребята приедут, думала, чебуреками хоть покормить. Это какая-то диверсия", - растерянно смеется хозяйка семьи Элла Хоминец.

Это очень большая семья: двое старших биологических сыновей, которые сейчас защищают родину, и много девчонок.

"Одним из факторов, почему мы отсюда не уехали, стало то, что сыновья пошли служить, а девчонки - волонтерить в больницы. Пацанов оставлять одних никто здесь не собирался", - рассказал глава семьи Александр Хоминец.





Сюда могут прилетать снаряды, к нам во двор уже 4 раза прилетали. Один раз это произошло в 01:15 ночи. Все спали, осколки падали на дом. Вся фасадная сторона окон была выбита. У кого-то осколки прошли над головой, у кого-то они остановились в ногах, кому-то осколок вспорол матрас. Но все остались живы, здоровы, никого не зацепило. Бог миловал. Александр Хоминец

Затем глава семейства рассказал, что у них живут дети, потерявшие родителей в результате боевых действий, например, три сестрички, отец которых воевал в Марьинке.

Здесь стараются не говорить о войне, но никто не забывает родных героев. После таких событий дети сильные, закаленные, не озлобленные на весь мир. И в этом, конечно, заслуга родителей.

"Прошлым летом мы с девочками играли на площадке, услышали выстрел, свист. Оно летело и где-то приземлилось. Было очень страшно, и мы спрятались под дом", - поделилась 12-летняя Елизавета. После таких ужасных происшествий поездка в Беларуси оказалась хорошей возможностью отдохнуть и успокоиться.

Девочки рассказали, как они обрадовались, когда мама предложила поехать туда: "очень ждали этого дня, начали перебирать вещи, чтобы взять с собой".

Беларусь очень яркая, очень красивая, от нее очень много воспоминаний. Очень понравилось. Испытали большой прилив радости. Елизавета

"Очень скучали по дому, но уезжать не очень хотелось. Когда нас начали разделять по вагонам, по автобусам, как-то было грустно. Хотелось плакать, и многие плакали", - рассказывает Елизавета.

А пока съемочная группа знакомилась с семьей и хозяйством, в доме дали газ. И мама приступила к готовке обещанных коронных чебуреков. Специально для белорусских гостей.





"Единственные люди, которые помогли нам". Почему бомжи приносили еду младенцам в Мариуполе

Если посмотреть на то, как проходят будние дни детей в Мариуполе, ужас пробирает до костей. Город, разрушенный "азовцами", разминируемый саперами, оказался не брошенным местными жителями.

Отопления не было, свет постоянно выключали, детских площадок уже нет, рассказали местные мальчишки. Жизнь в Мариуполе показала людям, кто есть кто: когда сосед сдавал соседа, а бомж приносил младенцам молоко.

В Территориальном центре социального обслуживания г. Мариуполя находятся около 3 тыс. человек. Именно здесь изначально ютили тех, у кого были разрушены дома.





Это были первые 45 человек, в том числе 12 деток от 9 месяцев до 11 лет. Не было даже воды. Потом еще рядом сгорели дома, в итоге здесь жили 65 человек. Детки плакали, есть хотели. И первые, кто нам оказал помощь, как их называют в народе, были бомжи. Они привозили сгоревшие тетрапаки молока. Это единственные люди, которые помогли нам в этой сложной ситуации. Мимоза Степченко, директор Территориального центра социального обслуживания г. Мариуполя

"Потому, что Мимоза Давидовна подкармливала их. И это была благодарность", - отметил управляющий делами Благотворительного фонда Алексея Талая Владимир Казбанов.

Мимоза Давидовна писала во многие благотворительные организации - била во все колокола. Ответили только две, одна из них - белорусская.

"Прямо сейчас двое близнецов в Минске заступают на реабилитационную смену. Они были здесь в подвале, девочка перестала говорить. И вот сейчас они в Минске на реабилитации благодаря фонду Алексея Талая, - говорит Владимир Казбанов.





"Страшно, когда ребенок тебя за кусок хлеба благодарит со слезами на глазах" - Камышов

Благодаря фонду Алексея Талая Беларусь смогли посетить уже более 3 тыс. деток из Донбасса. Там смогут помочь и маленькой Рите из Донецка. У нее врожденный порок сердца, а в Беларуси есть необходимое медоборудование, на которое надеется бабушка девочки.

Моя внучка родилась с тяжелыми пороками. В 4 месяца нас возили в Москву на операцию на открытом сердце. Еще предстоит не одна операция... Сейчас мы под наблюдением. Уже 2 года в Донецк никак не могут привезти оборудование, но пока только обещают. Маргарита Лысенко, бабушка

"С войной, конечно, дети у нас пугаются каждый раз, когда гремят взрывы. Они бегут, кричат, плакать начинают. Это неприятно", - со слезами на глазах говорит Маргарита.





Конечно, девочке нельзя волноваться, расстраиваться, пугаться, рассказывает бабушка: "У нас без этого никак. Но мы объясняем им, где-то обманываем. А они все такие умные, что и так все знают: что летит, откуда и как летит".

Нет точной статистики, сколько погибло детей на Донбассе за 9 лет. Никто уж точно не подсчитает, скольким просто вовремя не оказали нужную медицинскую помощь.

Нас часто спрашивают, где красная черта. Я говорю, что красная черта - это первая струйка крови детей на Донбассе. Чем активнее фаза войны, тем больше погибших и раненных. Поэтому верим в руководство, в грамотные мысли, что удастся уменьшить потери гражданского населения. Александр Камышов, депутат народного совета ДНР

Говоря о происходящем на Донбассе, депутат отмечает, что бывают страшные ситуации, "когда ребенок тебя за кусок хлеба благодарит со слезами на глазах, когда происходит драка за этот хлеб, а шоколодка вообще стала огромным счастьем".

"Им без разницы, чьи это дети: русские, украинские, белорусские. Их задача воевать. Оружие доллара - это война. Все что происходит на территории Украины, на территории других стран, втянутых в войну, это задача для укрепления доллара и ослабления России, - считает Александр Камышов. - Мы понимаем, что если не будет России, то и не будет братских народов, в том числе Беларуси и Украины.





"Поездка замечательная, продумано все". Беларусь осчастливила более 3 тыс. детей Донбасса

В городе Антрацит есть специальная коррекционная школа-интернат, где находятся 180 человек. Есть детки, которые живут дома, а здесь они учатся, получают необходимую помощь. Есть оставшиеся без попечения родителей и сироты.

"Когда мне было 7 лет, от меня отказались родители", - рассказывает 8-летний Сергей. На следующий день после съемок ему исполнилось 9 лет, но что бы он хотел получить на день рождения, так и не смог придумать под прицелом камеры. Но всем взрослым очевидно, что нужно сегодня для счастья детям Донбасса. И не важно, на каком расстоянии от линии соприкосновения находится их игровая.





Ребята, находящиеся здесь, тоже отдыхали в Беларуси.

Поездка замечательная, продумано все: от посадки и до возвращения. Мы остались настолько под впечатлением от этого отдыха, что даже слов не могу подобрать. Это было просто шикарно. Вид был отличный, питание. Ольга Теличко, директор Антрацитовской специальной (коррекционной) школы-интерната

Весь апрель мальчики и девочки из Антрацита провели в лагере Дубрава Солигорского района. К ним белорусская группа, куда входила и съемочная команда Агентства теленовостей, приехала не с пустыми руками. Детки получили коробки с необходимыми вещами.