Почему даже собаки не слышали, когда белорусские партизаны окружили немцев

Важное место в истории всенародной борьбы против немецко-фашистских захватчиков занимает разведывательная деятельность партизан и подпольщиков.

Партизан посылали в тыл врага с задачей вести разведку и проводить диверсии на коммуникациях. Поэтому старались подбирать в эти группы тех, кто родился в этой местности и зналместных людей. Именно так в одну из таких групп попал будущий командир партизанской бригады им. М. И. Калинина - Леонид Сорока.

Факт Леонид Иосифович Сорока родился в 1919 году в деревне Кривое Село бывшего Заславского, а теперь Минского района. В октябре 1939 года Леонид был призван в Красную армию. В конце сентября 1942 года Сорока по заданию штаба был десантирован в район деревни Распутье довоенного Руденского района. Он приземлился на парашюте и встретился с партизанами. А уже в октябре 1942 года он стал их командиром.

За короткое время Леонид Сорока смог организовать боеспособный партизанский отряд. Группа действовала на территории Руденского, Пуховичского и Минского районов, организовывала засады и диверсии на шоссейных и железных дорогах, разгромила несколько укрепленных гарнизонов врага.

Партизанский отряд им. М. И. Калинина, которым руководил Леонид Сорока, за год (с декабря 1942 года по декабрь 1943 года) увеличился в 10 раз. Мария Левковец, заведующая народным музеем "История поселка Михановичи" Михановичской средней школы

Калининцы действовали вместе с 3-й Минской бригадой им. С. М. Буденного. В летописи совместных операций этого тандема, есть яркий эпизод внезапного нападения на немецкий дражинский гарнизон под деревней Теребуты Пуховичского района.

Чтобы подобраться поближе к немцам, колонна двигалась без лишнего шума. Боевую машину тянули две пары коней, и даже ни одна собака не отозвалась. Партизаны плотным кольцом окружили немцев. Подхватились враги только в момент, когда под самым их носом заревела машина. Она с разгона врезалась в ворота гарнизона. Находящиеся в тот момент на отдыхе оккупанты выскочили из казарм в одном белье под пули наших солдат. От Дражинского гарнизона мало что осталось…