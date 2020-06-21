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Почему демографический вызов остро стоит перед большинством государств - завтра в "Понятной политике"

Вопрос демографии в последние десятилетия - головная боль для европейского континента, и Беларусь здесь не исключение. По следам больших военных и экономических потрясений всегда идет проблема рождаемости. Ведь известно, что во время больших кризисов людей заботят совершенно другие вопросы.
Как обстоят дела сегодня в Беларуси? Какие меры поддержки самые эффективные и почему демографический вызов так остро стоит перед большинством государств на планете? Расскажем уже завтра в "Понятной политике".

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