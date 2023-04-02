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Почему для Запада сегодня мир сродни катастрофы - в проекте "Понятная политика"

Мир сегодня изрядно штормит, и голосу разума, кажется, все сложнее не утонуть в этом геополитическом цунами. Как главная ценность стала разменной монетой в большой политике. Почему для Запада сегодня мир сродни катастрофы? Эскалация, провокации, накачка оружием и война за счет сателлитов. Каких конфликтов могло не случиться, если бы Запад услышал предложения Беларуси? Созидание вместо хаоса. В "Понятной политике" вспомним ключевые инициативы Минска.

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