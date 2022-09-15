Почему до сих пор некоторые заблудшие пытаются будоражить общество и кто им помогает - в рубрике "Площадка"

"Недобитки" - так наши деды называли оставшиеся после войны бандгруппировки. В наше время тоже есть, пусть и считанные, но диверсанты, которые никак не уймутся после событий 2020 года. Однако терпеть таких не намерено ни белорусское гражданское общество, ни правоохранительные органы.

Несколько недель назад минчане сообщили в милицию о том, что кто-то ночью вывесил на их 19-этажке 15-метровый украинский флаг и такое же БЧБ-полотно. Минчане возмущены, просили разобраться. Спустя неделю оперативники уголовного розыска группу задержали.

Ольга Терех, минчанка, официально не работает, неофициально - в агентстве недвижимости. Именно ей заграничным куратором было поручено устроить незаконную акцию в Минске ко Дню независимости "незалежнай", сделать фото и отправить туда же, за границу. За деньги либо нет - выясняет уголовный розыск.

Терех сейчас говорит, что ей предложили высказать ее мнение. До этого Терех своего мнения вроде как и не имела, высказывать ничего не собиралась. Но тут из-за границы предложили, и чтобы обязательно нарушив закон. Ночью, продумав план, распределив роли, соблюдая меры конспирации. Кстати, в прошлом году дама уже привлекалась к административной ответственности за незаконную акцию. Но 15 суток ареста на пользу не пошли. Сейчас Терех к тому же подвела под статью еще четырех человек. Что ее саму не особо расстраивает.

Денис Ворозов тоже официально безработный. Говорит, что бизнесмен. Сейчас тоже в наручниках. Фигуранты знакомы еще со времен так называемых дворовых чаепитий 2020 года.

Это было один раз. Посчитал, что в этом нет ничего страшного. Против войны, война - это плохо. Место подбирали заранее. Вывесили флаги, сели в машину, проехали по проспекту, попробовали еще сфотографироваться, и все, уехали. Денис Ворозов

Странный он, этот Денис. Мол, против войны, поэтому согласился. Кому война нравится? Мне? Вам? Убитым и покалеченным людям Донбасса, детям? Но Денис и его компания - здесь, в безопасности, а люди Донбасса - там, и живут в этом ужасе каждый день, уже восемь лет. Что ж так поздно спохватились Оли и Денисы? И какой-то избирательный у них подход к тому, кто может умирать, а кто нет.





Еще один участник - Владимир, ему за 50 лет. В 2020-м уже получал свои 15 суток ареста за незаконное мероприятие. Выводов, как видим, тоже не сделал. Попросили, говорит, поехал, помог. И, знаете, ничего его, оказывается в его действиях и действиях сообщников той ночью не смущало.

Екатерину Зарецкую организаторы уговаривали долго, согласилась. Она с мужем наблюдала на улице, их задача - предупредить остальных о появлении милиции, граждан, которые могли помешать.

Екатерина Зарецкая: "Мне сообщили, что мне надо будет постоять и понаблюдать за дорогой".

Акция планировалась, место - дом на улице Леси Украинки - фигуранты выбирали заранее. Еще за месяц к 19-этажке приезжали Ольга и Денис. Изучали обстановку, отмечали на карте маршрут и места установки видеокамер, четко распределили, кому и что делать. Подбирая исполнителей, прекрасно понимали, что те могут пострадать. В ночь самой акции Ольга велела своим оставить мобильные дома, на месте раздала всем новые телефоны, с установленной программой для общения онлайн одновременно всей группы.

Есть у нас и аудио переговоров с той самой ночи:

- Да, я готова.

- Сейчас 39 минут, начинаем работать.

- Принято, 39 минут, начинаем работать.

- Все чисто, сейчас выходим из подъезда.

- У меня очень темно, не смогу сфоткать.

- Будем пробовать осветлять.

- Можно сниматься?

- Да. Можете сниматься.

Куратор и, похоже, спонсор акции сейчас за рубежом. Руководил с дивана. Исполнители же здесь, возбуждено уголовное дело.

Я вот думаю: весь мир прозревает, даже самый ленивый уже разобрался, что к чему, что происходит сейчас на Украине, какие страны стоят за попыткой уничтожить украинское государство и наше в 2020-м. Однако белорусский народ сплотился, мы будем вместе защищать свою Беларусь. Но почему-то находятся иуды, готовые по указанию из-за границы устраивать провокации, вести диверсионную работу в своем доме.

От безделия, избытка свободного времени? Жажды острых ощущений, недошпионских игрищ? Или просто от узколобости? В любом случае каждый из исполнителей понимал, что действует незаконно и что его будут искать, последует ответственность. Да, и когда такие Оли, Денисы и прочие говорят, мол, они просто вывесили флаг, просто сфотографировались на марше или перекрывая проспект, поправлю: "Не сфотографировались на марше, а зафиксировали свое участие в правонарушении".

Несмотря на четкое следование иностранным инструкциям, подготовку и меры конспирации нарушителей, правоохранительные органы и дальше будут на корню пресекать даже попытки подобных фактов.