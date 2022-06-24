Американские выборы - не что иное, как всего лишь шоу, иллюзия, обман.

И чем послушнее тот человек, который выиграет американскую президентскую гонку, тем эффективнее работают корпорации. Такое мнение высказали эксперты "Клуба редакторов" на "Беларусь 1". Почему Джо Байден и его выходки -это общее лицо западного мира сегодня?

Прибалтийские цепные псы Вашингтона, какой дорожкой ведут Украину США и почему в Европе запрещена сегодня правда о Великой Отечественной войне? Смотрите в "Клубе редакторов" сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".