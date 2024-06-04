Почему Иран сохранил единство и стабильность в стране после смерти президента - в "Трендах"

Многие западные СМИ заявляли, что смерть президента Ирана нанесет серьезный ущерб внутренней стабильности страны. Но все оказалось совсем наоборот. По словам иранского журналиста Хаяла Муаззини, в сложившейся ситуации народ объединился и показал свое единство, чтобы не позволить врагам извне раскачать ситуацию в республике.

В Иране можно увидеть, что человек одет в современную одежду, рваные модные штаны или другую одежду, но когда вопрос касается будущего страны, единства страны и безопасности страны, молодежь вся объединяется и защищает интересы своей страны, рассказал международный иранский журналист Хаял Муаззини.

Он рассказал, когда проходило мероприятие по случаю Дня революции Исламской Республики Иран, можно было видеть, что девушка без хиджаба в руках держала фотографию Касем Сулеймани. "Это доказательство того, что народ, несмотря на то, верующий человек или нет, и соблюдает правила хиджаба или нет, но когда вопрос касается страны, они все едины", - сказал он.

Проект АТН "Тренды" - 5 июня после "Панорамы"

К чему ведет тотальная мобилизация в Украине? Почему происходящее в "незалежной" выгодно не только оружейным компаниям? И какие причины нарастающей эскалации по всему миру? Смотрите проект "Тренды" 5 июня после "Панорамы".