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Почему Иран сохранил единство и стабильность в стране после смерти президента - в "Трендах"
Многие западные СМИ заявляли, что смерть президента Ирана нанесет серьезный ущерб внутренней стабильности страны. Но все оказалось совсем наоборот. По словам иранского журналиста Хаяла Муаззини, в сложившейся ситуации народ объединился и показал свое единство, чтобы не позволить врагам извне раскачать ситуацию в республике.
В Иране можно увидеть, что человек одет в современную одежду, рваные модные штаны или другую одежду, но когда вопрос касается будущего страны, единства страны и безопасности страны, молодежь вся объединяется и защищает интересы своей страны, рассказал международный иранский журналист Хаял Муаззини.
Он рассказал, когда проходило мероприятие по случаю Дня революции Исламской Республики Иран, можно было видеть, что девушка без хиджаба в руках держала фотографию Касем Сулеймани. "Это доказательство того, что народ, несмотря на то, верующий человек или нет, и соблюдает правила хиджаба или нет, но когда вопрос касается страны, они все едины", - сказал он.
Проект АТН "Тренды" - 5 июня после "Панорамы"
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