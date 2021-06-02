Почему экстренная посадка самолета в Берлине осталась без острой реакции мировой общественности - в рубрике "Площадка"





Единственным существенным отличием в этих совершенно рядовых случаях стала политизация событий в Минске



Буквально спустя несколько минут после объявления об экстренной посадке самолета в столице Беларуси начали одно за другим сыпаться заявления различных политиков. При этом в своих выражениях особо не скупились: тут тебе и обвинения в международном терроризме, и воздушное пиратство. Начали переходить на личности и, как это принято в последнее время, демонизировать Лукашенко. В целом Европа проявила невиданную до этого солидарность. Те самые евробюрократы, которые порой месяцами не могут прийти к единству, в считанные часы приняли решение ввести санкции против нашей страны.



Евробюрократы, которые порой месяцами не могут прийти к единству, в считанные часы приняли решение ввести санкции против Беларуси



Интересно, что на предложение Беларуси провести честное и открытое расследование от всех заинтересованных стран последовал полный игнор. Выходит, что случай в Минске действительно был беспрецедентный, если рассматривать его по уровню политизации. Дело в том, что помимо посадки самолетов по инструкции в связи с угрозой жизни пассажиров, как это было в Германии и Беларуси, были и другие поводы в мировой практике. Так, например, в 2016 году Украина, угрожая истребителями гражданскому рейсу Белавиа, вынудила посадить самолет только для того, чтобы снять с рейса нужного для спецслужб человека.