Почему ЕС защищает террориста. Неудобная правда

Как белорусов водили за нос высокие чины из ЕС и Варшавы и как финансировали экстремистские гнезда? Также громкие истории против неудобной правды, о которых сегодня Запад предпочитает громко молчать.







События последнего времени рисуют нам все более четкую картину того, что происходит и, главное, происходило вокруг Беларуси. Пазл складывается токсичный и колоритный. Начнем с короткого видео.

Это видео и станет главным лейтмотивом программы. В 30-ти секундах вся суть минувшего августа, его подготовки и того, что случилось после, в том числе со стороны Запада и ближайших соседей, которые у себя заботливо свили гнезда для экстремистов. Сегодня покажем неудобную для Польши и ЕС правду и еще раз напомним конкретными фактами, как водили за нос белорусов высокие чины из Варшавы. И не только.

Если кто не понял, на видео ночь с 9 на 10 августа. И если кто не понял, происходящее в Беларуси редакция того самого экстремистского ТГ из Варшавы называет революцией. Голос за кадром - Роман Протасевич.





В тот момент в самой Беларуси накачанные едкой пропагандой люди вышли на улицы, начались столкновения, но это уже мало кого волнует. "Революция!" - радостно восклицают поводыри из "телеги". Запомните это слово - в дальнейшем публично беглые активисты будут всячески его избегать. Только мирные протесты - такая формулировка будет звучать во всех выступлениях, обращениях и прочих месседжах для европейской и белорусской публики.









Путило: Экстремистский канал внимательно опекают польские спецслужбы



Теперь на минуту представьте всю двуличность поведения наших соседей. Экстремистский канал живет во многом на польские деньги, редакцию старательно опекают польские же спецслужбы (об этих фактах в одном из интервью открыто скажет Путило), задачи нарезают, очевидно, тоже в Варшаве, но на публике все шито-крыто. И вот спустя всего полторы недели после выборов польский премьер уже дает интервью той же "телеге" и даже благодарит за работу, то есть за весь деструктив, за всю грязь и за чуму революции, которой хотели заразить белорусское общество.





"Независимый блогер", "Спасибо за правду". Что называется, даже не краснеет. Интервью вышло 21 августа. А всю неделю до этого и даже после, чтобы вы понимали всю циничность дипломатии по-варшавски, звучат вот такие заявления ее представителей: мол, призываем мировое сообщество не вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Вот министр обороны просит НАТО не вмешиваться, а вот замглавы МИД благородно призывает иные страны поступать также.







Мол, на чужой каравай рот не разевай. Мы разберемся здесь сами и по-соседски. Не зря же блогеров-экстремистов под своим крылом столько держали. Да и на пропагандистский "Белсат" столько миллионов угрохали, не говоря уже про НКО, программы помощи и образования, карты поляка и прочие инструменты влияния. Если и собирать после этого политический урожай, то без чужой помощи.

Польша и Балтийские страны поставили многое на белорусских протестующих



Они проделали немалую подготовительную работу, а в случае успеха получат лояльный к себе режим со всеми сопутствующими преференциями. Но пока что их давление на Минск не дало желаемого эффекта.



Но ради эффекта от дипломатической мишуры очень быстро не останется и следа. Начнется агрессивное шельмование Лукашенко, непризнание выборов, призывы к санкциям. Варшава станет приютом для оппозиции, кому-то подарят даже ключи от усадьбы, беглых революционеров расселят по номерам - иногда с тараканами. Отдельных привезут даже в багажнике.





Вильнюс и Киев тоже станут активно подыгрывать на протестной скрипке. Правда, в этой мирной риторике проговорится советник Тихановской Вечорко, брякнув в эфире, что в Беларуси все же работают по методичке Шарпа.





Протасевич - журналист, жертва режима, независимый блогер?





К чему мы все это? Протасевич, один из фигурантов того самого видео, сейчас в Европе почти герой. Журналист, жертва режима, независимый блогер. На фоне всего сказанного выше абсурдно ведь, не иначе? Дальше еще несколько показательных фактов.



Наглое вранье, двойные стандарты и просто циничное отношение к жизням самих белорусов, которые являются пешкой в большой игре Запада. Тогда, в августе, на эмоциях поди отдели зерна от плевел, и фейки от правды. Но постепенно все становится на места. И ложь беглых - те самые Zoom, где наговорили столько, что прозреет даже слепой, и ТГ-помойки, которые создавались и работают с одной только целью: свержение власти, и их создатели, один из которых благополучно спустился на землю, правда, уже редактором другого экстремистского телеграм-канала. С Путило что-то не поделили.





Со слов Протасевича, его могли подставить свои же - из числа революционеров



Сбежал от родителей десять лет назад, пропадал непонятно где и вдруг объявился героем Майдана и бойцом батальона "Азов". О его колоритном составе, идеологии и поступках уже рассказано много. Вот фотографии с винтовкой, пулеметом и прочее. Журналист, говорите? Сеть до сих пор ищет хоть один материал или хотя бы фото.





Запад по Протасевичу, очевидно, очень сильно скучает, и по вполне понятным причинам. Рассказать может многое, в том числе про европейских кураторов, и нанести серьезный удар по репутации серьезных политиков.





Из того, что уже рассказал и что вышло в эфире наших коллег, есть весьма интересные вещи. Вот и версия воздушного инцидента уже появилась весьма любопытная. Со слов Протасевича, его могли подставить свои же - из числа революционеров. А помочь приземлению - киберпартизаны.

Пока портреты экстремиста на государственных зданиях, большие фото в европейских аэропортах. Всеобщее порицание Беларуси. И санкции, санкции, санкции… Мэр Бухареста, видимо, плотно пообщался с градоначальником Риги, поэтому предложил назвать улицу в честь человека, который в Беларуси признан террористом и который даже не скрывает, что и для кого он делал. И как координировал беспорядки.

Запад упорно обеляет экстремиста, не менее упорно забывая про сценарии, в которых сам до сих пор завяз по уши. Есть в них, кстати, и намеренная посадка президентского самолета для поиска очень нужного им человека. Вы наверняка помните эти истории. Но мы еще раз напомним детали. И вот там коллективный Запад, что называется, очень громко молчит.

Джулиан Ассанж. Его история - ярчайший пример "неудобной Западу правды".

Австралиец Джулиан Ассанж еще в далеком 2006 году основал платформу Wikileaks. Скандальную известность она получила через пару лет, когда начали в интернете появляться видео с иракской войны. А там американские солдаты убивали мирных граждан. Материалы стали сильнейшим ударом по огромной пиар-машине Пентагона и Госдепартамента, которые годами выстраивали формулу "армия США - это добро".

Чуть позже Ассанж опубликовал коррупционные схемы в Демократической партии. И все это касалось знаменитого политического треугольника: президента Обамы, его заместителя Джо Байдена, а также государственного секретаря Хиллари Клинтон.

Гленн Гринвальд, сооснователь The Intercept

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Стоит напомнить, что Ассанж не был террористом, не участвовал в революции, не организовывал массовые беспорядки. Он интернет-журналист и телеведущий. Но американская демократия такой смелости не прощает.

Долгие годы Ассанж скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Но даже там британская полиция заковала его в наручники. Он и сегодня находится в заточении и ожидает возможной экстрадиции в США. А там Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы.

Эдварда Сноудена власти США клеймят позором нации и лишили Родины

За то, что он рассказал американцам о том, что аппарат демократов следил за их каждым шагом. Почти два миллиона документов Сноуден слил через издания The Guardian и The Washington Post.

По словам Эдварда Сноудена, опубликовать через СМИ такой массив информации решил, когда устал наблюдать за несправедливыми вещами и понял, насколько хитро и манипулятивно использует АНБ данные простых американцев. Любой разговор, любое СМС - все сохранялось в цифровой папке. Свою работу Сноуден сравнил с романом "1984" Джорджа Оруэлла, в котором рассказывается о тоталитарном обществе.

Сноуден дал добро на публикацию сливов только покинув страну и улетев в Гонконг. Позже он перебрался в Россию, где ему пришлось даже некоторое время пожить в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. На родине ему, как и Ассанжу, грозит до 200 лет тюрьмы.

За Сноуденом американские спецслужбы охотятся рьяно. Настолько, что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса силой посадили в Вене. Действовали предельно нагло и открыто. Сноудена не нашли. Западный мир осудить не решился.

Некоторые европейские политики называют США "заклятым союзником". Мол, вроде и вместе, но как только будет выгодно - проглотят и не заметят. Это подтвердил и новый-старыйскандал в ЕС.

Треугольник Обама - Байден - Клинтон дал распоряжение АНБ (там, где работал Сноуден) шпионить за европейскими политиками через Данию. Эти данные просочились недавно. Центр перехвата и обработки информации находился в Копенгагене. АНБ воспользовалось удобным географическим положением страны. Полуостров связывает огромное количество, в том числе и подводных кабелей и телефонных линий. Именно из Дании вся сеть расползается паутиной по ЕС.

Вашингтон ловили за руку и ранее. О прослушке немецкого канцлера впервые заговорили в 2013-м. "Друзья так не поступают" - реплика Меркель Обаме. Он извинился и… продолжил слежку. Уже в 2015 году спецподразделение датской разведки подготовило секретный доклад "Операция Дунхаммер". О деятельности американцев в Европе".

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии:

Меркель ответила крайне дипломатично. А где возмущение? Требование Байдена и других ответственных предстать перед судом? По сути, главу ЕС слушали каждый день, знают, что она ест, с кем и куда ходит, а канцлер говорит о доверии. Либо это стокгольмский синдром (любовь похищенного к похитителю), либо двойные стандарты и боязнь ссоры с США, даже если они себя ведут, мягко говоря, некрасиво.

Неудобная или неугодная правда мешает Вашингтону, Берлину и всем остальным