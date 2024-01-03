Почему Европа без устали создает из Беларуси образ врага и во всем видит подвох - в проекте "Диспозиция"

Варшава формирует у наших рубежей целые дивизии. Литовцы и латыши зазывают контингенты западных партнеров. А что же Минск?

А Минск никак не хочет соответствовать представлениям о своей воинственности. Наша армия тренируется в спокойном режиме. Более того, еще и успевает широко отметить со страной Новый год, чем здорово раздражает Запад. О белорусской армии в социальном разрезе - в проекте "Диспозиция".

Агрессоры, да и только. Все-таки правильно делают на Западе, что пугают своих граждан Беларусью. От нас чего угодно жди. Вынашиваем планы кровавые, только и думаем, как по Европе удар нанести. Сокрушить демократию! Милитаризация такая в стране, что даже Дедушку Мороза призвали, военным стал бородатый волшебник и на "Линии Сталина" прописался. Танк получил, не иначе к бою с НАТО готовится. А дети и не понимают замысла.

Видите, вот постарались хоть немножко, но уже принесли снега. И, конечно, готовили подарки для наших детей. Возраст детей тоже роли не играет. 5 ему годиков, либо 50 годиков. Все хотят подарков. Дедушка Мороз и Снегурочка

Я ждал Деда Мороза, приехал с братом и сестрой. Я рассказал: По сугробам в красной шубе, с посохом, с большим мешком, Дед Мороз спешит на праздник. Он заглянет в каждый дом! Александр Беднев

Тут надо сказать, что армия вообще крепко ребятишек в оборот взяла. Не только в праздничные дни. То спортивно-патриотические лагеря откроют, то эстафету проведут, то игру эту интерактивную проведут. Или вообще усадят и концертом, знай, душат мальчишек и девчонок. Сплошное, одним словом, насилие наперекор всем либеральным ценностям. Дети, они в смартфоне должны пропадать, кто постарше, почему бы не покурить или пиво там, а военные всю охоту к прелестям подростковой жизни отбивают. Только самая злобная армия на такое способна.

Проехали порядка 8 школ с концертами, замечательная публика. Очень хорошие отзывы. Призывник с большей охотой идет в военкомат. Он там не стесняется задать вопросы, которые его волнуют. Виктор Буткевич, заместитель начальника ансамбля песни и танца Вооруженных Сил

Обработают военные ребятишек, а те потом с желанием идут в войска Родины своей. И вообще стране норовят пользу принести. Вот все мы делаем не как цивилизованные люди. Ведь любой беглый вам скажет: молодежь следует незамедлительно отправлять на заграничную войну, нечего бесконечно учиться свой дом защищать, не в тренде это. А у нас такая в армии подготовка, что даже полигонов не хватает. То мост не пойми где наведут для местных, то по полям на своих машинах летом гоняют.

Хлеб солдаты помогают убирать, ага. Да тут целая спецоперация, а не хлеб. Варшава и прибалтийские тигры кратно войска у наших границ увеличивают, а мы специально провоцируем, провоцируем их, мол, все нам нипочем, мы урожаем заняты, давайте еще войска к рубежам нашим, еще! Ну как таких варваров, как мы, в прицеле не держать. Это что вообще получается, зря что ли Варшава дивизии новые формирует да сотнями танки и самолеты закупает? Нет, получается, угрозы из Минска? Как бы не так. Все враки. Белорусские бойцы, к примеру, то и дело перемещаются мелкими тактическими группами в населенных пунктах. Замечали? Готовятся к чему-то. А потом бац - собираются в одном месте, а для маскировки якобы ветеранов с юбилеями поздравляют. Еще и память на вооружение взяли. Нет бы под корень сами себя вместе с памятниками, так и здесь не ведутся белорусы на европейскую моду. Наоборот поисковики в погонах докапываются до самой что ни есть правды о чудовищной войне.