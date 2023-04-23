ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Почему Европа вновь в ярости из-за Украины, смотрите в "Понятной политике" 24 апреля

Выходит, дружба дружбой, а зерно врозь. Почему Европа вновь в ярости из-за Украины? Кто наживается на зерновой сделке и как Брюссель плюнул на бедные страны? Вранье с высоких трибун и резкие запреты для Киева.

Остаться на бобах из-за оголтелой политики Запада - как хлеб стал политическим инструментом? История злачного вопроса - в "Понятной политике". Смотрите в понедельник после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все