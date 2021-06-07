Почему Европа защищает террориста? Вся история, начиная с августа - в ток-шоу "Понятная политика"

Как белорусов водили за нос высокие чины из ЕС и Варшавы и как финансировали экстремистские гнезда? Также громкие истории против неудобной правды, о которых сегодня Запад предпочитает громко молчать. Сегодня сразу после "Панорамы" смотрите в "Понятной политике".