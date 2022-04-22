Почему европейский гуманизм породил геноцид, обсудили в проекте "Клуб редакторов"

Параллельно с накачкой Украины оружием, западный мир продолжает переписывать историю в выгодном для себя ключе.

"Клуб редакторов"

В преддверии 9 Мая спешно принимаются законы о запрете использования символики победителей. Сносятся памятники воинам-освободителям, это все происходит прямо сейчас, когда европейский нацизм снова поднимает голову. Как их гуманизм породил геноцид? Разбираются эксперты и гости "Клуба редакторов".