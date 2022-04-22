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Почему европейский гуманизм породил геноцид, обсудили в проекте "Клуб редакторов"
Параллельно с накачкой Украины оружием, западный мир продолжает переписывать историю в выгодном для себя ключе.
"Клуб редакторов"
В преддверии 9 Мая спешно принимаются законы о запрете использования символики победителей. Сносятся памятники воинам-освободителям, это все происходит прямо сейчас, когда европейский нацизм снова поднимает голову. Как их гуманизм породил геноцид? Разбираются эксперты и гости "Клуба редакторов".
Также что стало с белорусским батальоном, который собирался воевать в Украине на стороне нацистов? За что Джулиану Ассанжу сидеть в тюрьме 175 лет, почему прибалты едут в последнюю диктатуру Европы? Смотрите "Клуб редакторов" сразу после "Панорамы".
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