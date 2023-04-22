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Почему европейцы разворачивают украинское зерно обратно, а санкции все больше рикошетят по западному миру - подводим итоги недели

Когда в Беларуси появится "третья форма денег" - белорусский цифровой рубль и почему все больше стран отказываются от контрактных соглашений с привязкой к доллару?

Как Западу откликается антироссийский курс, санкции и вливания для разжигания вооруженного конфликта на территории Украины. И почему сегодня вопросы продовольственные стоят ребром между Украиной и Европой? Эти темы оказались в центре внимания на уходящей неделе. Ее итоги - в рубрике "Панорамы".

На неделе к Беларуси много внимания иностранных экспертов, речь не только о цифровой площадке ТИБО. Экономический форум в Орше, дни Санкт-Петербурга в Минске. Есть чем заменить импорт и с кем развивать кооперацию. Это итоги недели. С подробностямиЮлия Алферова.

40 тематических локаций и более 260 экспонатов. Инновации в Беларуси проникают буквально в каждую сферу: промышленность, медицину, образование. Цифровую трансформацию на ТИБО рассматривают далеко не в рамках одного государства, как минимум всего Евразийского экономического союза. Такой ответ на беспрецедентные санкции.


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К разработкам же США доверие падает на глазах - на неделе секретные документы американской разведки в очередной раз оказались в открытом доступе. Беларусь продолжает лидировать в СНГ по развитию информационно-коммунакационных технологий. Мы в 30-е стран по субиндексу человеческого капитала. Для кадров - преференции еще на этапе поступления в вуз. Более 5 десятков специальностей, в том числе IT-профиля, медалистам без экзаменов.

В этом году больше бюджетных мест. Да и в целом в стране уверенно тенденция к укреплению социального - с 1 мая в очередной раз поднимут пенсии на 5%. В то время пока Францию накрывают забастовки против пенсионной реформы.

А в Праге людям нечем платить за энергоносители, продукты питания и топливо.


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В Беларуси же, даже несмотря на укрепление валют, говорить о шаткости экономики не приходится. Это на неделе подтвердил и Нацбанк. Только за прошлый год депозиты населения выросли на 25 % к уровню 2021-го. Укрепились по долгосрочным вкладам населения. Уверенный прогноз на этот год и по ставке рефинансирования - просматривается на уровне 10 %. На горизонте третья форма денег - белорусский цифровой рубль.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси: К концу года мы должны определиться с целесообразностью и возможностью внедрения цифрового рубля в нашей стране.

Все больше стран предпочитают вести дела без оглядки на доллар и Вашингтон. Франция и Бразилия также могут отказаться от расчетов с привязкой к доллару. Финансовые же новости западного мира все чаще угнетающие, которые сменяют скандальные. Выяснилось, что один из ведущих швейцарских банков до наших дней заботился о преумножении денег фашистов. Банк после войны не закрыл счета двух десятков представителей верхушки Третьего рейха. Под страхом разорения сейчас Credit Suisse объединяется с банком UBS.

Так откликается Западу антироссийский курс, санкции и вливания для разжигания вооруженного конфликта на территории Украины. И это не забота, как может показаться, о Незалежнай. Когда украинское продовольствие, дешевое и некачественное, стало вытеснять с европейского рынка произведенное там, ввели ограничения на ввоз зерна. О них уже заявили Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Чехия, подобные настроения и у аграриев Молдовы. Грузовики с зерном застряли на польско-украинской границе.

Пока там делят рынок, Беларуси не до дележки - в разгаре посевная кампания. И тут в поле как раз наглядно об инновациях, что демонстрируют выставочные площадки.

Опыт работы сельского хозяйства, промышленности у нас перенимают и российские регионы. На неделе делегации сменяли одна другую. Это не говоря про дни Санкт- Петербурга, в том числе насыщенные деловой программой. Кому-то белорусы даже помогли договориться с китайцами.

На экономический форум в Оршу приехали из Вязьмы и Смоленска. Живой пример взаимовыгодного сотрудничества на уровне регионов. К таким отношениям идем и с ДНР, где готовы к экономическому восстановлению территорий.

В этот регион Беларусь не единожды отправляла гуманитарные грузы, что собирают неравнодушные белорусы. Менталитет или традиция делать вместе то, в чем есть нужда? Вот и сегодня всей страной работали на общее дело.

Неважно, субботник это, топографическое занятие, строевая подготовка, но везде должно быть единство.
Евгений Акрушко, педагог молодежного патриотического центра

Интересно, пока мы строим патриотический центр и восстанавливаем мемориалы, Литва, что за войну потеряла сотни тысяч своих жителей, запрещает мероприятия 9 Мая. Это решение сейма. Вместо памяти - дни Европы. Такие ценности, такой запомнилась эта неделя.

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