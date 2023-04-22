Почему европейцы разворачивают украинское зерно обратно, а санкции все больше рикошетят по западному миру - подводим итоги недели

Когда в Беларуси появится "третья форма денег" - белорусский цифровой рубль и почему все больше стран отказываются от контрактных соглашений с привязкой к доллару?

Как Западу откликается антироссийский курс, санкции и вливания для разжигания вооруженного конфликта на территории Украины. И почему сегодня вопросы продовольственные стоят ребром между Украиной и Европой? Эти темы оказались в центре внимания на уходящей неделе. Ее итоги - в рубрике "Панорамы".

На неделе к Беларуси много внимания иностранных экспертов, речь не только о цифровой площадке ТИБО. Экономический форум в Орше, дни Санкт-Петербурга в Минске. Есть чем заменить импорт и с кем развивать кооперацию. Это итоги недели. С подробностямиЮлия Алферова.

40 тематических локаций и более 260 экспонатов. Инновации в Беларуси проникают буквально в каждую сферу: промышленность, медицину, образование. Цифровую трансформацию на ТИБО рассматривают далеко не в рамках одного государства, как минимум всего Евразийского экономического союза. Такой ответ на беспрецедентные санкции.





К разработкам же США доверие падает на глазах - на неделе секретные документы американской разведки в очередной раз оказались в открытом доступе. Беларусь продолжает лидировать в СНГ по развитию информационно-коммунакационных технологий. Мы в 30-е стран по субиндексу человеческого капитала. Для кадров - преференции еще на этапе поступления в вуз. Более 5 десятков специальностей, в том числе IT-профиля, медалистам без экзаменов.

В этом году больше бюджетных мест. Да и в целом в стране уверенно тенденция к укреплению социального - с 1 мая в очередной раз поднимут пенсии на 5%. В то время пока Францию накрывают забастовки против пенсионной реформы.

А в Праге людям нечем платить за энергоносители, продукты питания и топливо.





В Беларуси же, даже несмотря на укрепление валют, говорить о шаткости экономики не приходится. Это на неделе подтвердил и Нацбанк. Только за прошлый год депозиты населения выросли на 25 % к уровню 2021-го. Укрепились по долгосрочным вкладам населения. Уверенный прогноз на этот год и по ставке рефинансирования - просматривается на уровне 10 %. На горизонте третья форма денег - белорусский цифровой рубль.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси: К концу года мы должны определиться с целесообразностью и возможностью внедрения цифрового рубля в нашей стране.

Все больше стран предпочитают вести дела без оглядки на доллар и Вашингтон. Франция и Бразилия также могут отказаться от расчетов с привязкой к доллару. Финансовые же новости западного мира все чаще угнетающие, которые сменяют скандальные. Выяснилось, что один из ведущих швейцарских банков до наших дней заботился о преумножении денег фашистов. Банк после войны не закрыл счета двух десятков представителей верхушки Третьего рейха. Под страхом разорения сейчас Credit Suisse объединяется с банком UBS.

Так откликается Западу антироссийский курс, санкции и вливания для разжигания вооруженного конфликта на территории Украины. И это не забота, как может показаться, о Незалежнай. Когда украинское продовольствие, дешевое и некачественное, стало вытеснять с европейского рынка произведенное там, ввели ограничения на ввоз зерна. О них уже заявили Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Чехия, подобные настроения и у аграриев Молдовы. Грузовики с зерном застряли на польско-украинской границе.

Пока там делят рынок, Беларуси не до дележки - в разгаре посевная кампания. И тут в поле как раз наглядно об инновациях, что демонстрируют выставочные площадки.

Опыт работы сельского хозяйства, промышленности у нас перенимают и российские регионы. На неделе делегации сменяли одна другую. Это не говоря про дни Санкт- Петербурга, в том числе насыщенные деловой программой. Кому-то белорусы даже помогли договориться с китайцами.

На экономический форум в Оршу приехали из Вязьмы и Смоленска. Живой пример взаимовыгодного сотрудничества на уровне регионов. К таким отношениям идем и с ДНР, где готовы к экономическому восстановлению территорий.

В этот регион Беларусь не единожды отправляла гуманитарные грузы, что собирают неравнодушные белорусы. Менталитет или традиция делать вместе то, в чем есть нужда? Вот и сегодня всей страной работали на общее дело.

Неважно, субботник это, топографическое занятие, строевая подготовка, но везде должно быть единство. Евгений Акрушко, педагог молодежного патриотического центра