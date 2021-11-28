Почему езиды убегают со своей родины - Фаград Амарян поделился мнением

У людей родственники, у них родные, они хотят добраться до них, воссоединиться. Мы видим так называемые права человека. Почему я так говорю, потому что со стороны Европы они никак не соблюдаются. Они же все это видят. Это же не только мы видим. Я приехал, я абсолютно не ангажированный человек, ни с кем не связанный, это моя добрая воля и наших сородичей. Просили узнать ситуацию, чем можем помочь, чем можем посодействовать. На самом деле - люди в тяжелейшей ситуации. И тут если бы их силой держали - у меня тут очень много знакомых, которые в гостиницах живут, у кого финансы позволяют, квартиры снимают, свободно передвигаются - то есть, никаких ограничений нет. Это все бред какой-то, который несется со всех экранов западных телеканалов. Я приехал, все это лично увидел и убедился, что действительно здесь силой никого не держат. Если бы силой держали, здесь сейчас стояло 2 тысячи человек - неужели бы они не сказали, что нас здесь силой держат? Все аплодируют, все благодарят за то, что дали крышу над головой, за то, что дают питание горячее, за медицинскую помощь, за человеческое отношение.

Фаград Амарян, представитель Международной организации курдской и езидской общин

