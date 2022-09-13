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Почему Geely сегодня автомобиль номер один в Беларуси, смотрите в проекте "Успеть до полуночи"
Беспрецедентное санкционное давление вынуждает искать новые логистические и торговые цепочки. Вопрос импортозамещения как никогда актуален и в автомобилестроении. И здесь белорусские производители комплектующих снова не растерялись. Так, автоконцерн Geely уже не первый год использует шины и мосты белорусского производства. Некоторые комплектующие легко заменить и в рамках промышленной кооперации Союзного государства.
Это и аккумуляторные батареи, это и стекла, (есть российский завод, который производит), часть системы шумоизоляции. Вместе с объединением "Агат" у нас создан электронный блок, так называемый ГЛОНАСС, - это система аварийной кнопки для автомобилей. Поэтому это тоже отечественного производства. Многие работы проводятся сейчас в рамках импортозамещения.
Почему Geely сегодня автомобиль номер один в Беларуси? Какие модельные новинки ждать и будут ли льготные программы продаж? А также от чего зависит политика ценообразования - об этом расскажет директор концерна Геннадий Свидерский сегодня после "Панорамы" в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".
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