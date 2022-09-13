Почему Geely сегодня автомобиль номер один в Беларуси, смотрите в проекте "Успеть до полуночи"

Это и аккумуляторные батареи, это и стекла, (есть российский завод, который производит), часть системы шумоизоляции. Вместе с объединением "Агат" у нас создан электронный блок, так называемый ГЛОНАСС, - это система аварийной кнопки для автомобилей. Поэтому это тоже отечественного производства. Многие работы проводятся сейчас в рамках импортозамещения.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО "БЕЛДЖИ"