Почему госграница должна быть на контроле и кто репетирует наступательные военные действия

На Западе нарастает военная истерия, таблоиды выходят под громкими заголовками о том, что неминуемо начнется большая сухопутная война. В одних странах, например, Великобритании, начинают флешмоб готовности защищать корону, в других (поближе к нам - в Польше) - ужесточают правила призыва, а заодно стягивают войска. Говорят, это только учения "Непоколебимый защитник", но у нас под боком военный маскарад отработает конфликт вокруг Сувалского коридора, а цель не умалчивается - репетиция наступательных военных действий на территории стран, расположенных на восточном фланге альянса.

Военная обстановка на рубежах остается стабильно напряженной. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 января утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы, а также в воздушном пространстве в 2024 году. Держать руку на пульсе! Ситуация вокруг особенная, подчеркнул глава государства. Что затеяли на Западе, разбиралась Екатерина Тихомирова.

На земле и в воздухе государственная граница должна быть под пристальным контролем. В Европе вдоль белорусских границ идет интенсивная милитаризация. Блок НАТО начинает боевое развертывание своих войск на границе Союзного государства.





Все это не может оставаться без внимания. Причем с нашей стороны жизнь течет спокойно и размеренно, а вот военная риторика соседей становится все более агрессивной.

В сопредельном приграничье продолжается наращивание и сохранение высокой плотности войсковых сил и средств. Активность ведения разведывательно-подрывной деятельности наших соседей против Республики Беларусь, наращивание инженерных сооружений и заграждений, в том числе и минно-взрывных. Что касается нашего приграничья, у нас все спокойно. Местное население приграничья занимается своими вопросами. Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси

Активно бряцает оружием Польша. Оружейные заводы страны получают грандиозные заказы на производство артиллерийских боеприпасов. Увеличивается производство тротила до максимального уровня, винтовок и гаубиц. Также планируется создать новые заводы иностранных инвесторов, которые будут строиться экспресс-темпами.

На этом фоне в Польше, где официально существует только лишь контрактная армия, ужесточили закон о мобилизации. Не позднее шести часов с момента получения повестки мобилизованные обязаны прибыть на призывной пункт. Иначе тюрьма - срок 3 года.





Бдительность и еще раз бдительность - подчеркнул белорусский лидер при утверждении решений на охрану государственной границы в 2024 году.

На юге - война, на западе - Польша, Литва, балтийские государства - и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены, мы их знаем. Знаем бойцов этих отрядов, которые готовы уже воевать против собственной страны. Поэтому, как я всегда военным говорю и особенно министру обороны, мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. Поэтому бдительность и еще раз бдительность. Александр Лукашенко

Что в Польше, что в Литве сегодня проходят активную подготовку боевики. Гданьск, Вроцлав, Познань, Белосток, Лодзь и Варшава, Вильнюс и Каунас - как пишут польские журналисты, именно здесь проходят тренировки боевиков белорусского происхождения. И якобы, никакого западного следа, однако, обучение проводят инструкторы из числа НАТО.





В лесах Литвы и на заброшенных полигонах под Вильнюсом тоже имитируют боевые действия и обучаются воевать некие хоругвы, рушэньни. Какие цели у этих подготовок, впрочем, там не скрывают. Напомним, бывший командующий сухопутных войск ВС Польши Вальдемар Скшипчак во всеуслышание заявил, что польские военные готовятся к некоему восстанию в Беларуси. И задача военных в том, чтобы оказать восставшим помощь, и речь пойдет именно о войсковой операции. Совсем не добрососедские и не миролюбивые инициативы.

Говорят, мир откатился в состояние 1939 года. В этот понедельник -22 января - в Европе стартовал подготовительный этап учений НАТО "Непоколебимый защитник". Полсотни боевых кораблей, 80 самолетов и свыше тысячи единиц бронетехники, в том числе 133 танка - это натуральная репетиция войны Запада с Востоком.

Впрочем, цель и не скрывается: это репетиция наступательных военных действий на территории стран, расположенных на восточном фланге альянса. Общественное мнение Европы уже подогревают: 3, 5, 7, может, конечно, 20 лет, но к войне надо готовиться.

Мы были слишком самодовольны. То, что появляется на горизонте, должно нас шокировать. Это должно нас беспокоить, а мы не готовы. Нам нужно проснуться. Сейчас у нас сложилось представление об эпохе отсутствия безопасности, к которой мы движемся. В мире больше нет мира. Мы переходим к миру войны. Британия, безусловно, должна играть свою роль, но нам необходимо укреплять свою обороноспособность. Тобиас Эллвуд, экс-министр обороны Великобритании

Главнокомандующий Туманного Альбиона, во имя короны, призвал британцев готовиться к мобилизации. Британия должна быть готова сформировать гражданскую армию численностью в десятки тысяч человек, заявил Генерал Патрик Сандерс. Готовить вооружение к войне через три года призвал и министр обороны Германии.

"Мы видим, как на Западе все чаще говорят о возможности прямой войны между Россией и НАТО, вполне в русле этих пропагандистских усилий. Это перекладывает на Россию ответственность за ведение войны и служит как бы предлогом для оправдания усиления военного присутствия НАТО в Прибалтике и в Польше. Такая риторика не нова - можно вспомнить, что в Германии перед нападением на СССР тоже рассказывали, что это СССР виноват, что Германия была вынуждена напасть. Объективно, что именно НАТО своими действиями приближает вероятность такого сценария", - отметил военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, вероятность такого сценария за последние годы существенно выросла по мере того, как НАТО накапливало группировку своих войск в Прибалтике и в Польше, создавая угрозу Союзному государству. "Мы видим, как группировка постепенно наращивается, а в перспективе они планируют довести эту группировку на территории Финляндии, Польши, Прибалтики, Чехии до 300 тыс. человек", - дополнил эксперт.

Мир оказался в самой опасной ситуации за последние десятилетия. Текущие натовские учения станут беспрецедентно большими. Таблоиды европейских изданий выходят под заголовками "Готовимся к войне". При этом речь идет о конфликте вокруг Сувалкского коридора - сравнительно небольшого 100-километрового участка польско-литовской границы, который с одной стороны примыкает к Беларуси (это Гродненская область), а с другой - к Калининградской области России.