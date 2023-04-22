Почему в ЕС заговорили о необходимости денацификации Украины

Давно не секрет, что политики в Киеве заняты набиванием собственных карманов. Зеленский - лучший тому пример. До украинского кризиса в январе 2022 года его состояние составляло 650 миллионов долларов, а уже в декабре 2022 года равнялось полутора миллиардам. Эта практически дословная цитата одной из польских газет, которая хорошо объясняет причину растущего негодования в ЕС от Украины.

Впрочем, от нее устали и за океаном. Гнев западного обывателя одинаково подстегивают как разнузданность и беспредел киевского режима, так и агрессивное иждивенчество тех, кто позиционирует себя беженцами, бегущими от войны.

А на самом деле просто перекладывают эти тяготы на плечи европейских и американских налогоплательщиков. Об этом новый выпуск рубрики "Площадка".

Максим Осипов приветствует вас.

Новость, которая второй год по весне уже не новость: владельцы гостиниц и хостелов стали массово выселять украинских беженцев. Теперь в Германии.

Немецкое издание Der Tagesspiegel с весенней лиричностью пишет: "Начиная с апреля, тысячи гостей Берлина стекаются в столицу, бронируя сотни комнат в хостелах. Одни приходят, другие должны уходить". И буднично уточняет, что в конце марта истек срок проживания 650 украинцев.

И вряд ли дело только в начинающемся сезоне. Еще в октябре прошлого года переход у бюргеров усталости от беженцев в откровенную агрессию отмечал Der Spiegel. Журнал подробно рассказывал, как жители Лейпцига на митинге потребовали от украинских беженцев и вообще тех, кто выражает солидарность с Украиной, покинуть Германию, скандируя: "Проваливайте! Вы живете за наш счет! Пошли вон, нацисты!"





Немцы, обвиняющие в нацизме украинцев, - грустный анекдот современности. Протесты против строительства контейнерных деревень для украинских беженцев прошли также в Дрездене. В шоке от поведения многих беженцев и жители Прибалтики. Портал RuBaltic поясняет: "Очень требовательны, недовольны предоставляемыми им благами, не желают учить язык, ведут себя шумно, а подчас и агрессивно, практикуют угрозы и вандализм".

На исходе терпение и у румынов.

Раздраженные иждивенчеством понаехавших власти решили выделять каждой украинской семье по 500 долларов в месяц, но только четыре месяца, в течение которых беженцы должны найти работу. И из этих же денег оплачивать проживание. Именно это и возмутило "бессрочных туристов": приютившие их домовладельцы имеют наглость требовать оплату проживания, пишет румынская газета Adevarul.

А вот с Польшей ситуация анекдотична вдвойне. Оказалось, что и на старуху Посполитую бывает проруха.

Страна, столько лет открыто готовившая антибелорусских экстремистов, сама столкнулась с тем же явлением. Издание Myśl Polska пишет: "Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Их воспитывали в ненависти к соседям, к этническим и религиозным меньшинствам и ко всем, кто не разделяет их культ".

В результате газета приходит к невероятному для польского издания выводу:

Украина - это территория, где абсолютно необходима денацификация

Неудивительно, что на улицах польских городов все привычнее становится картина усмирения особо буйных понаехавших демократичной польской полицией, питающей особую слабость, как мы знаем, к беженцам.





Аналогичны рассуждения у портала RuBaltic. Внешне это могут быть вполне воспитанные и приятные в общении граждане, характеризует он беженцев, но под этой личиной скрывается людоедская сущность: А чего еще ждать, когда киевский режим год за годом промывал мозги населению, превращая его в одну большую террористическую группировку?