Почему иностранцы выбирают белорусские санатории и хвалят нашу страну?

Даже несмотря на такую агрессивную антибелорусскую пропаганду, граждане соседних государств, пользуясь нашим безвизом, приезжают и за услугами оздоровления. Тут, как говорится, лучше один раз увидеть.

Заполняемость белорусских здравниц в сравнении с первым полугодием прошлого года увеличилась и составила более 75 %. Ежедневно около ста туристов из стран Прибалтики находятся у нас на оздоровлении. Почему гости из-за рубежа выбирают белорусские здравницы, узнавала Юлия Хмель.

Отдых в белорусских здравницах

Белорусская природа - как альтернативна заморским пейзажам. Вера Олейникова - гостья из Израиля - уже 10 лет выбирает для отдыха только белорусские санатории.

Сейчас прямых рейсов до нас нет. Добиралась через Азербайджан. И, несмотря на сложную логистику, желание оказаться на белорусской земле было сильнее. Путевку меньше чем на месяц не покупает.

Мне настолько здесь понравилось, что я просто не хочу никуда в другое место. Во-первых, прекрасный санаторий, прекрасная природа: лес - это то, чего у нас вообще нет в Израиле. Ягоды – это то, о чем я целый год мечтаю. У нас вообще ягоды не растут. И поэтому все эти ягоды - смородина, брусника, черника - я хожу собираю в лес и привожу в Израиль. И мне хватает их надолго. Вера Олейникова, отдыхающая санатория (Израиль)

А эта семья приехала из России. Свой отпуск планировали заранее. Оздоровление в санатории совместили с годовщиной свадьбы. В нашей стране Марина и Даниил Саблины впервые, но уже ощутили: цены здесь по карману и посмотреть есть на что.

Мы сами ездили в Минск 2 раза. С самого утра и до позднего вечера мы гуляли по Минску, смотрели достопримечательности. Нам понравилось ценообразование. Для нас многие вещи были выгодные. Даниил Саблин, отдыхающий санатория (Россия)

Отдохнуть и оздоровиться

Санаторий "Сосновый бор" находится в сосновом лесу на берегу реки в 50 километрах от Минска. На территории есть уникальный гидропарк, лодочная станция, пляж. Впрочем, туристов привлекает не только наша флора, но и медицинские услуги.

Наиболее востребованным направлением в санатории является кардиология. Для этого есть большой спектр услуг, которые позволяют пациенту получить полное обследование, необходимые консультации. Работают у нас свои штатные специалисты, врачи-кардиологи. Анатолий Нафранович, замдиректора санатория

Спелеоклиматолечебница, янтарная комната, грязевые ванны - эти процедуры любят и знают. А вот уникальный терапевтический сон на ульях удивляет многих. Жужжание пчел воздействует на человека, примерно как шум морского прибоя: успокаивает и расслабляет. Вдыхая аромат пчелиного улья, эффект - как от ингаляции.

7-й год подряд посещаю этот "Сосновый бор". Санаторий очень квалифицированный, хорошая природа, замечательная инфраструктура. Самое главное - квалифицированные, хорошие, качественные процедуры. Владимир Авраменко, отдыхающий санатория





Сегодня белорусские санатории работают с максимальной загрузкой. В них ежедневно отдыхают более 25 тысяч человек, из них около 5 с половиной тысяч постояльцев - это иностранцы.

Загрузка максимальная, даже немного больше максимальной. Мощность санатория заявлена 300 человек. У нас на сегодняшний день 330, т. е. по факту это 110 % заполняемость. В коридорах у нас никто не спит, не отдыхает. Всем хватает мест и в столовой, и на процедурах. По максимуму мы предоставляем комфортные условия всем нашим гостям. Сергей Гвардиян, директор санатория

Всего же в белорусских санаториях этим летом отдыхают приезжие почти из 40 стран. Сейчас, например, у нас граждане США, Нидерландов, Китая и Австралии.

Так, за первые 6 месяцев этого года экспорт услуг вырос на 40 %. За это время в наших санаториях оздоровились более 72 тысяч иностранцев. Выручка от экспорта составила около 82 миллионов рублей.

В Беларусь без визы