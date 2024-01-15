Почему Ивана Жигон больше не верит в демократию и считает Беларусь страной правды

Принять из рук Александра Григорьевича, который дольше всех стоит на защите славянских ценностей, - это для меня высшая награда. Эти же славянские ценности, которые отстаивает ваш Президент, лягут в основу нового мира, который на наших глазах рождается.

Ивана Жигон