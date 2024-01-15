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Почему Ивана Жигон больше не верит в демократию и считает Беларусь страной правды
Ее называют Жанной д’Арк сербского народа. Представительница актерской династии Жигон в Сербии, актриса театра и кино, сценарист и режиссер документальных фильмов, общественный деятель Ивана Жигон 16 января станет гостьей программы "Актуальное интервью".
Подвиг и гражданственность - синонимы ее жизни. Красавица, которая стала на амбразуру искусства, чтобы противостоять НАТО и ЕС. Она стала первой женщиной в Сербии, которая вернула традицию отмечать День Победы и встала на защиту Беларуси, когда в нашу страну летели информационные бомбы со всего мира.
Обладательница шести статуэток Международного славянского форума искусств "Золотой Витязь", лауреат специальной премии Президента деятелям культуры и искусства уже завтра расскажет, какие вечные ценности должны отстоять славяне, почему больше не верит в демократию и считает Беларусь страной правды.
Принять из рук Александра Григорьевича, который дольше всех стоит на защите славянских ценностей, - это для меня высшая награда. Эти же славянские ценности, которые отстаивает ваш Президент, лягут в основу нового мира, который на наших глазах рождается.
Приходилось ли ей испытывать сложности из-за политических взглядов и как сказались на эмоциональном и физическом здоровье нации бомбежки в Сербии? Развернутое интервью с актрисой и режиссером Иваной Жигон смотрите 16 января в "Актуальном интервью" сразу после "Панорамы".
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