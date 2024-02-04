Один из приоритетов развития нашей страны - сильные регионы. Живописная природа, самобытные традиции и эффективная экономика успешно сочетаются на окраине белорусского Полесья.

Ивановский район подарил миру искусства известного художника Наполеона Орду, а Израилю - первого президента Хаима Вейцмана. Но уникальность места не только историческая. Сегодня Ивановщина - аграрный край и лидер Брестской области по производству молока.

В районе выпускают хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбную продукцию, а Мотольскую колбасу местные и приезжие даже называют "лучшей в Беларуси".

А почему Ивановский район называют "Местом для жизни" не только коренные белорусы Полесья? Ответ в репортаже Елизаветы Синяк.

А что было раньше? На календаре начало февраля, а в теплицах агрогородка Тышковичи уже несколько месяцев прячется настоящая весна.

Здесь выращивают классические махровые двухцветные. Всего с 2 га закрытого грунта в год получают около 9 млн цветов.

Так, одно из самых крупных фермерских хозяйств страны готовится к предстоящим праздникам. Минимум один тюльпан на каждую белоруску. Остальные - для девушек России и Казахстана.

Цветы в хозяйстве выращивают около десятка лет, возили луковицы из Нидерландов. Но когда увеличилась себестоимость и ставки на перевозку, "расцвел" новый проект. Уже третий сезон в хозяйстве белорусские луковицы по голландской технологии.

Зарегистрировали 8 сортов в реестре. В поле они сейчас посажены. Этот сезон по луковице в Голландии был сложным, а у нас все хорошо, мы собрали урожай, реализуем инновационный для Беларуси проект. Роман Шпак, глава фермерского хозяйства

И это не единственное место в Ивановском районе, где внедряют инновации. Один из производителей сельхозтехники может выпускать до 20 единиц в месяц. Продукция, кроме белорусского рынка, востребована в России и Литве.

Это наши протравители производительностью от 5 до 10 т в час и опрыскиватели. Опрыскиватели выпускаем более 16 наименований. Павел Чешун, директор предприятия по производству оборудования для сельского хозяйства

А в прошлом году собрали самоходную машину - еще один плюс в копилку проектов по импортозамещению. Аналогов в Беларуси нет.

Данная машина снабжается как распрыскивателем, так и разбрасывателем, предназначена, чтобы делать своевременную обработку минеральными удобрениями. Освоили новый тип штанг. Алюминиевые. Позволяет работать на высоких скоростях. До 20 км/ч. Когда на серийной технике - 8-14 км/ч. Павел Чешун, директор предприятия по производству оборудования для сельского хозяйства

Четыре сотни лимузинов - таким уже не автопарком, а поголовьем могут похвастаться в хозяйстве "Агро-Мотоль". Из этой породы коров получают мраморную говядину. Мясо относят к премиум-классу.

Все же Основа в хозяйствах - коровы молочного направления. По этим показателям Ивановский район занимает лидирующие позиции в области. 8700 - средний надой на одну корову в год.

За счет качественных кормов. Чистая всегда подстилка мы получаем такой результат. У нас коровы на песке. Песок сухой, нет ни соматики, ни микробов. Утром, вечером убираем навоз и смотрим за подстилкой. Грязное убирается, свежий песок подсыпается. Сергей Шевчук, главный зоотехник ОАО "Агро-Мотоль"

Второй хлеб также выращивают по особым технологиям. "Картофель из пробирки". Элитный. Без вирусов и с высокой урожайностью.

Из одного такого растения (пробирочки) мы за первый цикл черенкования получаем около 7 растений. За третий - около 10 тыс. Юлия Шиколай, начальник комплекса лаборатории-теплицы ОАО "Агро-Мотоль"

После черенкования ростки высаживают в грунт, где они проходят три этапа созревания.

За первый период выращивания получаем около 3 т клубневого картофеля первого поколения. На зиму закладываем на хранение, уже на следующий год сажаем в поле и через 5 лет получаем семенной картофель элитный. Юлия Шиколай, начальник комплекса лаборатории-теплицы ОАО "Агро-Мотоль"

Отрасль растениеводства у нас разноплановая: зерновые, рапс. Фрукты продаем в торговые сети как Беларуси так и на Российскую Федерацию. Овощи реализовывали на Сербию, Молдову. Выходим на Узбекистан по картофелю. Валовый сбор зерна составляет в среднем 10-11 тыс. т. Василий Сацута, главный агроном ОАО "Агро-Мотоль"

Благодаря белорусским аграриям удается сохранить и отечественный бренд, который знают в разных уголках мира. Производство пивоваренного солода - единственное в Беларуси и одно из самых масштабных на постсоветском пространстве. Крупные и крафтовые пивоварни на выходе из нашего сырья могут получить несколько разновидностей пенного напитка: от светлого лагера до темного эля. Для этого ячмень здесь проходит несколько основных этапов.

Замачивание происходит в течение 2 суток, проращивание тоже, в зависимости от качества ячменя происходит от 3 до 5 суток. 24 часа идет сушка и росткоотбивка. Галина Михович, начальник солодовенного цеха производства пивоваренного солода

А после модернизации производства, в 2023-м, продают даже отходы.

При производстве солода образуются такие отходы. В результате переработки отходов от производства мы получаем инновационный продукт - дробину гранулированную солодовую, которая используется для кормовых целей. В 2023 году география экспорта была представлена 16-тью странами. Мы отгружаем продукцию на традиционные рынки: России, постсоветские страны, продукция хорошо известна в странах Латинской Америки, Центральной, Юго-Восточной Азии, Африки, Экваториальной Гвинеи. Виталий Линкевич, гендиректор производства пивоваренного солода

В прошлом году произведено промышленной продукции более чем на 200 млн рублей. Увеличено производство на 8, 4 % к уровню 2022 года. Татьяна Юруть, зампредседателя Ивановского райисполкома

Хозяйский подход, инновационные проекты и творческая жилка - такой тандем в экономике Ивановского района позволяет промышленности и сельскому хозяйству ставить новые рекорды, которые отражаются и на социальной сфере района.

Ежегодно в районе более 15 тыс. вводится квадратных метров жилья. В прошлом году построен и введен в эксплуатацию детский сад на 75 мест. В 2022 году произведен капитальный ремонт здания начальной школы, получился практически новый объект. А в 2021 году открылся многофункциональный спортивный комплекс. Татьяна Юруть, зампредседателя Ивановского райисполкома

А спортивный клуб с "азиатским" разнообразием в Иваново почти 20 лет назад открыл Сергей Ашуралиев. Со временем дело стало семейным. Вместе с женой в разных направлениях обучают не только детей, но и взрослых.

Татьяна у меня занимается с детьми младше. Когда они окрепнут и наладится дисциплина, они переходят ко мне. Сергей Ашуралиев, руководитель молодежно-спортивного клуба "Асахи" г. Иваново

Если ребенок занимается в клубе карате, то родитель может приходить заниматься бесплатно. Не на базе клуба, в этом спортзале мы тоже проводим занятия. Для женщин отдельно выделены 3 дня в неделю. Приходят на женскую аэробику, занимаются. Татьяна Ашуралиева, жена Сергея, тренер молодежно-спортивного клуба "Асахи" г. Иваново

Сергей - из Таджикистана, Татьяна - из России, но для них "местом для жизни" стал небольшой район Беларуси.