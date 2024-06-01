Почему известные мегаполисы превращаются в наркопритоны и криминальные гетто - в "Понятной политике"

Районы, кварталы… с риском для жизни. Что скрывается за парадным фасадом крупных городов мира? Почему известные мегаполисы превращаются в наркопритоны и криминальные гетто? Где пишет законы улица и куда боятся зайти даже местные жители? "Грязная" сторона свободы - от Парижа до Детройта - будет показана в "Понятной политике". Смотрите в понедельник, 3 июня, после "Панорамы" на "Беларусь 1".

