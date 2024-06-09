Почему категорически нельзя забирать домой медицинскую карту из поликлиники

Пациенты часто задаются вопросом: можно ли выносить медицинскую карту за пределы поликлиники?

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Зарина Залевская

, что делать этого категорически нельзя, и объяснила почему медицинская карта должна храниться в поликлинике.

"Дело в том, что медкарта является собственностью медицинского учреждения, в котором она была заведена. Поэтому пациент не может ее забрать. Бывает, что человеку нужны какие-то данные из его медицинской карты, тогда он может воспользоваться своим правом запросить выписку из карты", - пояснила Зарина Залевская.

Адвокат уточнила, что установлено столь строгое правило не случайно. Ведь если пациент унесет домой медицинскую карточку, не исключено, что он попытается самостоятельно разобраться в заключениях врачей.

"Врач - профессионал в своей области, который владеет особой терминологией. Обычные граждане не всегда могут понять и разобрать их суть. Мы не можем сами себе ставить диагнозы и тем более проверять правильность заключения доктора. Тем более неправильно это делать с помощью интернета. Такой подход скорее навредит здоровью пациента, чем поможет разобраться с проблемой. Помимо одного диагноза мы можем "нагуглить" себе и 20 заболеваний, что в принципе недопустимо", - подчеркнула Зарина Залевская.

Хотя медучреждения ограничивают выдачу медкарт пациентам на руки, граждане все же вправе знакомиться с заключениями, диагнозами и результатами лабораторных исследований. Делают это, как правило, в присутствии медицинского работника, который сможет дать компетентные ответы на все вопросы человека и пояснит, что написано в карте.

"Если же в поликлинике потеряли медицинскую карту пациента, учреждение обязано ее восстановить. Сейчас компьютеризировано почти все медучреждения страны. Результаты анализов и медицинских обследований хранятся в базе в электронном виде. Поэтому восстановить карту не составит большого труда", - подчеркнула Зарина Залевская.