3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Почему категорически нельзя забирать домой медицинскую карту из поликлиники
Пациенты часто задаются вопросом: можно ли выносить медицинскую карту за пределы поликлиники?
Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Зарина Залевская
, что делать этого категорически нельзя, и объяснила почему медицинская карта должна храниться в поликлинике.
"Дело в том, что медкарта является собственностью медицинского учреждения, в котором она была заведена. Поэтому пациент не может ее забрать. Бывает, что человеку нужны какие-то данные из его медицинской карты, тогда он может воспользоваться своим правом запросить выписку из карты", - пояснила Зарина Залевская.
Адвокат уточнила, что установлено столь строгое правило не случайно. Ведь если пациент унесет домой медицинскую карточку, не исключено, что он попытается самостоятельно разобраться в заключениях врачей.
"Врач - профессионал в своей области, который владеет особой терминологией. Обычные граждане не всегда могут понять и разобрать их суть. Мы не можем сами себе ставить диагнозы и тем более проверять правильность заключения доктора. Тем более неправильно это делать с помощью интернета. Такой подход скорее навредит здоровью пациента, чем поможет разобраться с проблемой. Помимо одного диагноза мы можем "нагуглить" себе и 20 заболеваний, что в принципе недопустимо", - подчеркнула Зарина Залевская.
Хотя медучреждения ограничивают выдачу медкарт пациентам на руки, граждане все же вправе знакомиться с заключениями, диагнозами и результатами лабораторных исследований. Делают это, как правило, в присутствии медицинского работника, который сможет дать компетентные ответы на все вопросы человека и пояснит, что написано в карте.
"Если же в поликлинике потеряли медицинскую карту пациента, учреждение обязано ее восстановить. Сейчас компьютеризировано почти все медучреждения страны. Результаты анализов и медицинских обследований хранятся в базе в электронном виде. Поэтому восстановить карту не составит большого труда", - подчеркнула Зарина Залевская.
Фото из открытых интернет-источников
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов