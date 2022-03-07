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Почему Киев использовали как пешку в американской шахматной партии, расскажем в "Понятной политике"
Дружба Киева с Брюсселем и Вашингтоном является одним большим фейком! Сладких обещаний давали немало, но правда и реальность все равно оказались горькими. Как Запад обманывал Украину и накачивал ненавистью к соседям. Вспомним главные факты за восемь лет, в том числе и те бравурные заявления, о которых сегодня не принято вспоминать. Что не выполнили, и почему свержение власти в 2014-м привело к необратимым последствиям?
От майдана и до наших дней европейская Украина оказалась лишь сказкой. И почему Киев использовали как пешку в американской шахматной партии. Хроника крутого пике сегодня после "Панорамы" - в "Понятной политике".
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