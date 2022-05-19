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Общие подходы Союзного государства к решению экологических проблем обсудили в Санкт-Петербурге
Общие подходы Союзного государства к решению экологических проблем, а также почему климатическая повестка стала мощным оружием в международном противостоянии - такие вопросы обсуждали в эти дни в Санкт-Петербурге. Там прошло заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Проблемы изменения климата в последнее время вызывают беспокойство и на международном, и на национальном уровнях. К примеру, в России потепление идет в два раза быстрее, чем по миру. А в нашей стране среднегодовая температура повышается на 0,6 градуса каждые 10 лет. И такие изменения в природе напрямую влияют на хозяйственную деятельность обеих стран.
Итогом заседания союзных парламентариев стало принятие проекта рекомендаций. Это своего рода консолидация правовой позиции по вопросам адаптации к нынешней климатической ситуации на планете.
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