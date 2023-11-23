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Почему конфликт Киева и Варшавы будет только разрастаться - мнение российского политолога

Украинское зерно раздражает польских фермеров, украинские товары - польских производителей, украинские дальнобойщики - перевозчиков. А в дальнейшем возмущениебудет нарастать.

Мнение российского политолога Владимира Киреева.

Экономические взаимоотношения между двумя странами носят невыгодный характер для Польши, они носят невыгодный характер и для Украины, потому что Украина демпингует, заваливает рынки своей дешевой продукциейс низкой добавленной стоимостью, с низкой оплатой труда, с низкими социальными гарантиями, с большими издержками на войну и при этом обрушивает уровень жизни поляков.
Владимир Киреев, политолог (Россия)

Политолог отмечает, что поляки вводят вполне понятные санкции в отношении украинской продукции, в отношении украинской рабочей силы, стремясь защитить свой рынок от агрессивного демпинга. Это, естественно, вызывает резкое раздражение у украинцев.

"Иэто накладывается на старые исторические линии разграничения, потому что взаимоотношения между Украиной и Польшей являются камнем преткновения вообще в регионе", - констатировал Владимир Киреев.

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