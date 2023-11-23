Почему конфликт Киева и Варшавы будет только разрастаться - мнение российского политолога

Экономические взаимоотношения между двумя странами носят невыгодный характер для Польши, они носят невыгодный характер и для Украины, потому что Украина демпингует, заваливает рынки своей дешевой продукциейс низкой добавленной стоимостью, с низкой оплатой труда, с низкими социальными гарантиями, с большими издержками на войну и при этом обрушивает уровень жизни поляков.

Владимир Киреев, политолог (Россия)