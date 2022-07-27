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Почему латвийские дети бегут из родной страны в Беларусь?

Когда доходят до абсурда и устраивают репрессии против своих же детей. Неожиданное продолжение получила история с латвийскими школьниками, побывавшими на "Славянском базаре" и взявшими интервью у нашего Президента.

Илья Кароза из Латвии, на вопросы которого ответил Президент, остался в Беларуси. В ближайшее время к нему приедет мать. Парень - воспитанник Рижской академии радио и телевидения Kids-TV. За поездку на фестиваль в соседнюю страну подвергся гонениям латвийских властей. Илью и его академию в МИД Латвии объявили "устроителями информационной войны".

Детский коллектив закрывают. Договор ренты с помещением уже прерван. Мальчик, который брал интервью у Лукашенко, остался в Беларуси. Его мама тоже собирается туда. Коллектив свою деятельность прекращает. Оказалось, что у коллектива нет лицензии на лицензионные программы. Коллектив чуть ли не нелегально там работал. Министерство образования во главе с министром, где же вы были? Почему вы это не проконтролировали? А если нельзя было выезжать коллективу в Беларусь, почему министр иностранных дел это не проконтролировал? И как всегда виноваты дети.
Глория Гревцова, блогер (Латвия)

Планирует ли семья мальчика перебраться в Беларусь окончательно, будет ли просить политическое убежище, пока не известно.

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