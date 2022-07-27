Почему латвийские дети бегут из родной страны в Беларусь?

Детский коллектив закрывают. Договор ренты с помещением уже прерван. Мальчик, который брал интервью у Лукашенко, остался в Беларуси. Его мама тоже собирается туда. Коллектив свою деятельность прекращает. Оказалось, что у коллектива нет лицензии на лицензионные программы. Коллектив чуть ли не нелегально там работал. Министерство образования во главе с министром, где же вы были? Почему вы это не проконтролировали? А если нельзя было выезжать коллективу в Беларусь, почему министр иностранных дел это не проконтролировал? И как всегда виноваты дети.

Глория Гревцова, блогер (Латвия)

