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Почему латвийский блогер предпочла для жизни Беларусь и что на самом деле находится за вывеской ЕС
Что такое свобода слова и права человека по-европейски в полной мере ощутила на себе Юта-София Васильевская - гражданка Латвии, жившая и в Германии, и в Австрии. Известная своей бескомпромиссной позицией блогер из Тик-Тока приехала в Беларусь, потому что Европа сегодня не терпит никакого альтернативного мнения, отличного от официальной повестки коллективного Запада. Его нельзя озвучивать даже в социальных сетях.
Аккаунты Васильевской сейчас стабильно удаляют раз за разом. О чем это говорит? Видимо о том, что таких, как она, все-таки немало. И ее мысли близки огромному числу европейцев. А потому Васильевская быстро набирает подписчиков. О том, что на самом деле находится за вывеской ЕС, показывающей Европу как "Рай для цивилизованного человека", и куда на самом деле движется Запад, рассказалаСофия.
Я поняла, что первое место, куда я должна поехать, - это Беларусь
Во-первых, меня всегда сюда тянуло, и как в итоге оказалось, мой отец был белорусом, и мой дед тоже был белорусом, чего в жизни я так и не знала и узнала по приезду сюда. А во-вторых, часто слышала, что в этом году Александр Григорьевич Лукашенко дал возможность латышам посетить Беларусь без виз и также помог многим. Вот мальчик, который тогда задал ему вопрос, это была такая вопиющая история, что семье пришлось переехать в Беларусь. Я слышала немало таких рассказов и поняла в тот момент, что жить мне больше в Европе, во-первых, не хочется, во-вторых, никто мне это не даст. Я поняла, что первое место, куда я должна поехать, - это Беларусь. И до сих пор я ни одной секунды не пожалела.
Падение экономики ввергает европейских граждан в легкий шок
"Легкий шок - это легко сказано, потому что люди уже с лета находятся какой-то панике и страхе. Сейчас, когда начали приходить счета, бюргеру становится понятно, что власти работают против народа. Все, что ни делается с начала пандемии коронавирса, делается для того, чтобы уничтожить мелкий бизнес, для того, чтобы, я уже не раз об этом говорила, богатых сделать еще богаче, а среднего уровня человека уничтожить и сделать среднюю массу очень бедной, - делится своим мнением Васильевская. - Сейчас процесс очень активно происходит, люди очень недовольны этим. Понятное дело, раньше среднестатистический немец думал, куда он поедет в конце года в отпуск, а сейчас они боятся перерасчета за то же самое отопление. На эти же деньги, на которые раньше они ездили в отпуск.
В Германии натуральный продукт - это люкс-сегмент, настоящее молоко - это люкс-сегмент. А здесь это доступно каждому
Никакой не продуктовый рай, единственная европейская страна, может быть две, от силы, где продукты высокого качества - это Италия и Франция, с учетом, естественно, географической локации этих стран. Потому что у них есть все: и морепродукты, и мясо, и зелень - все остальные страны Германия, все, что находится в середине, к сожалению, у них это продуктовый импорт, они, к великому сожалению, сами ничего не производят, а то, что производят, оно стоит просто какие-то нереальные суммы. Когда я приехала в Беларусь, меня поразило то, что здесь по ценам доступно каждому человеку самый натуральный продукт, то, что в Германии натуральный продукт - это люкс-сегмент, настоящее молоко - это люкс-сегмент. А здесь это доступно каждому.
Васильевская: О каких ценностях может идти речь?
"О каких ценностях может идти речь, когда происходит в данный момент возрождение Третьего рейха. То, что я вижу, происходило 80 лет тому назад. Это определенно вытеснение определенных групп наций. То есть на сегодняшний день русских, открытая дискриминация именно русских. Там ты не имеешь права сказать африканцу, что он африканец, что он темный, он не такой, но ты имеешь права высказать все свое мнение русскому, и тебе за это ничего не будет, то есть о каких ценностях вообще может идти речь?" - рассказывает гражданка Латвии, - Что, справедливо за изнасилование ребенка дать год условно? С высказыванием, ну это же мигрант, он просто не знал, что так нельзя делать, это справедливо? Я считаю, нет, поэтому ценности, те, которые для нас ценности, в Европе, мне кажется, они просто больше не существуют. Мир сошел с ума".
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