Почему латвийский блогер предпочла для жизни Беларусь и что на самом деле находится за вывеской ЕС

Во-первых, меня всегда сюда тянуло, и как в итоге оказалось, мой отец был белорусом, и мой дед тоже был белорусом, чего в жизни я так и не знала и узнала по приезду сюда. А во-вторых, часто слышала, что в этом году Александр Григорьевич Лукашенко дал возможность латышам посетить Беларусь без виз и также помог многим. Вот мальчик, который тогда задал ему вопрос, это была такая вопиющая история, что семье пришлось переехать в Беларусь. Я слышала немало таких рассказов и поняла в тот момент, что жить мне больше в Европе, во-первых, не хочется, во-вторых, никто мне это не даст. Я поняла, что первое место, куда я должна поехать, - это Беларусь. И до сих пор я ни одной секунды не пожалела.

Юта-София Васильевская, гражданка Латвии, блогер