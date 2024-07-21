С начала года свыше 116 тысяч жителей Евросоюза посетили Беларусь без виз. А на этой неделе Президент дал согласие на такой въезд для граждан 35 европейских государств!

К сожалению, такая демонстрация принципов миролюбия проходит на фоне очередных попыток стран Балтии отгородиться от "неудобного соседа". Они ввели запрет на въезд легковых машин с белорусскими номерами. Обосновали причину - борьба с обходом санкций.

И такая недружественная политика вызывает возмущение даже у самих жителей соседних стран. Почему латышская семья выбрала жизнь в Беларуси - репортаж Елизаветы Синяк.

"Тут ты все понимаешь и чувствуешь свободу души и свободу на плечах. Этим я хочу поделиться, даже кричать хочу, чтобы все слышали, что здесь все по-другому", - рассказывает Айграс.

Так сложится "белорусская история" для граждан Латвии. Но сначала…

Я родился в Латвии, в городе Вентспилс, там пошел в школу, потом в армию, работал. Айгарс, переселенец из Латвии

Родилась в Риге, закончила музыкальную школу, поступила на физмат. Работала в банке 12 лет. Сандра, переселенка из Латвии

Позже Сандра и Айгарс будут вместе работать в сфере такси. Но мировой экономический кризис затронет и Латвию, а за ним минус на счете, безысходность и первый переломный момент — новая страна. «Бизнес-тариф» для семьи предложат во Франции.

В Латвии сказали так: Не денег - сам виноват, что не умеешь обкрадывать, дела крутить. А я привык честно работать. Во Франции нас приняли, пособие дали и я был благодарен. Айгарс, переселенец из Латвии

Когда мы жили во Франции, я не работала. Времени было много. Я работала в саду. Были розы. Увлеклась рисованием . Так прожили в столице больше 10 лет. Но остановка "Париж" оказалась не "конечной". Сандра, переселенка из Латвии

Началось: черное становится белым, белое - черным. Сексуальные отношения - ЛГБТ, педофилия - это все человеческие права. Сейчас все перепуталось, началась русофобия. Чтобы получать больше зарплату или купить лучше машину, или еще какое-то благо иметь, ты должен согласиться, что белое - черное. Айгарс, переселенец из Латвии

Решились на переезд в Беларусь. С собой увезли дочь, захватили собаку-француженку.

Тут начали жизнь буквально с нуля. Я работал дворником тогда, жена в детсадике - трудная работа, но такая легкость в душе, что чувствуешь - любую трудную работу можно делать. Когда уезжаете куда-то, а потом домой - хорошо на душе. Вот тут это ощущение получаешь. Айгарс, переселенец из Латвии

Получилось добавить и особенных цветов. На белорусской земле впервые занялись огородом.

Посадили картошку, огурчики, помидоры, укроп, салат, клубника растет - собрали, варенье сварили, огурчики будем мариновать. Сандра, переселенка из Латвии

Так уже больше года их дом - Полоцк (как его еще называют "отец городов белорусских"). А в нашем диалоге не раз упомянут еще одного "батьку".

Когда мы год назад приехали, пока все оформилось, были трудности. Я не мог по профессии работать, я водитель всех категорий. Мои права просрочены, нужен ВНЖ. Я обратился к Президенту Республики Беларусь. Ну кто я такой? Маленький человечишка. Прислали, чтобы разобрались местные органы по существу. И сразу все пошло быстрее. Айгарс, переселенец из Латвии

А ведь хозяйский подход и во внешней политике. Пока страны Балтии возводят стены, Беларусь продолжает демонстрировать принципы открытости и добрососедства: Президент поддержал предложение о безвизовом въезде для граждан 35 европейских государств.

Дочка была на "Славянском базаре", мы смотрели по телевизору. Всегда смотрим "Фактор.by". Это кажется как родное, человечное: песни, культура, традиции. Понимаешь, что это твое. А кто-то еще говорит "кровавый режим". Айгарс, переселенец из Латвии

А еще Беларуси предложат новое место работы сразу для всей семьи и бонусы сверху.

"Наткнулся на Домжерицы. Заповедник. Искали там водителя автобуса. Хорошая зарплата. Там дают работу всей семье, жилье. Я думаю: "Это какой-то Божий подарок", - рассказал Айгарс, переселенец из Латвии.

Так и начнется чистый лист в новом альбоме, где будет совсем другая история.