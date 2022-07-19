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Пограничники Литвы максимально усложняют пересечение границы, рассказал губернатор Гродненской области
Факты таковы: до 14 часов проводят люди на границе, чтобы заехать на территорию Беларуси. "Вы почувствовали поток безвизового въезда?" - этот вопрос журналист АТН в программе "Разговор с Президентом" адресовала Владимиру Каранику.
"Мы почувствовали, и это регистрируем, особенно с литовской территории. Но стоят они потому, что, к сожалению, наши соседи и пограничная служба Литвы делают все, чтобы максимально осложнить литовским и белорусским гражданам пересечение границы. Мы видим, что нормативы не выполняются по пропуску машин, иногда по надуманным предлогам прекращается прием, - пояснил губернатор. - Мы это все видим. Но те граждане, которые, несмотря на все эти трудности, приезжают, во-первых, отмечают, что мы рады всем гостям, и мы прекрасно понимаем, что в сложностях между государствами люди точно не виноваты".
"Разговор у Президента" с Владимиром Караником здесь
"Во-вторых, - продолжил Владимир Караник, - они удивляются, что у нас сохранился привычный для всех образ жизни: топливо на заправках, хорошие дороги, улыбчивые люди, красивые города. И чем больше людей возвращается, тем быстрее их правительство перестанет прятать [правду] за ширмой пропаганды и начнет разговаривать со своими гражданами, ради чего они осложнили отношения бизнесу и простым людям, в то время когда наши добрососедские отношения приносили плюсы и тем, и другим".
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