Пограничники Литвы максимально усложняют пересечение границы, рассказал губернатор Гродненской области

"Мы почувствовали, и это регистрируем, особенно с литовской территории. Но стоят они потому, что, к сожалению, наши соседи и пограничная служба Литвы делают все, чтобы максимально осложнить литовским и белорусским гражданам пересечение границы. Мы видим, что нормативы не выполняются по пропуску машин, иногда по надуманным предлогам прекращается прием, - пояснил губернатор. - Мы это все видим. Но те граждане, которые, несмотря на все эти трудности, приезжают, во-первых, отмечают, что мы рады всем гостям, и мы прекрасно понимаем, что в сложностях между государствами люди точно не виноваты".