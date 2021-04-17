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Почему Макрон не слышит или не хочет слышать свой народ? Авторский комментарий М. Петрашко

Во Франции то и дело вспыхивают погромы в знак протеста против закона "О глобальной безопасности", один из пунктов которого запрещает публиковать фото или видео полицейских для установления их личности. Правозащитники, журналисты и профсоюзы видят в законопроекте нарушение демократических свобод. Да и жалобы на неоправданную жестокость французских силовиков подливают масла в огонь. Но почему президент Эммануэль Макрон не слышит или не хочет слышать свой народ? Авторский комментарий Марии Петрашко (видео).

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