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Почему мир накрывает третья волна революций?
Когда драки становятся инструментом прямой демократии, а политика начинает говорить на языке улицы, бунта и погромов. Более подробно об очередной революции в Кыргызстане расскажем сегодня вечером в проекте "Понятная политика".
Кто и как финансировал якобы независимых наблюдателей на парламентских выборах? И о какой магии цифр пишут местные журналисты? Чем грозит региону передел? Почему мир накрывает третья волна революций? И кто следующий в этом опасном списке? Смотрите "Понятную политику" сегодня сразу после "Панорамы".
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