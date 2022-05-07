Почему мировой публике так интересен взгляд белорусского лидера на происходящие события, обсудили эксперты "Клуба редакторов"

В канун Дня Победы все острее дискуссии о важности сохранения исторической памяти. В то время как Запад разрушает памятники и затирает правду о Великой Победе. На нас особая миссия - противостоять технологии переформатирования сознания. Именно технологии, которую уже не первый год осознанно претворяют в жизнь наши оппоненты.



А такжеинтервью главы государства крупному информагентству. Почему мировой публике так интересен взгляд белорусского лидера на происходящие события? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.