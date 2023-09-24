Почему модные партии 1990-х исчезли, и как они связаны с нынешней оппозицией

"Грамады" больше не будет. На этой неделе партия не прошла перерегистрацию, что вызвало грусть у оппозиционеров. Вряд ли эта новость что-то скажет большинству белорусов. "Грамада" - создание 1990-х. Такая же, как и еще 34 похожих партии. В 1997 году их в Беларуси было вообще 43, включая Партию любителей пива, Партию здравого смысла (это все официальные названия.) И вот они все вместе благополучно сейчас исчезли из белорусского политического пространства.

Наши оппоненты любят рассказывать, что это все сделал "злой Лукашенко". Хотя тот, кто состоял в этих партиях, знает, что на самом деле заставило эти "суполки" прекратить свое существование. Подробности - у Катерины Круталевич.

БНФ, КХП БНФ, ОГП, "Молодой фронт" - это были самые модные партии 1990-х. 30-летние белорусы сейчас вряд ли скажут, кто это. 40-летние и 50-летние - скорее всего, тоже не скажут о подробностях: кто был лидер, за что боролись. Но, тем не менее, в политической истории страны, в узких кругах о них знают. Мы сейчас сделаем этот круг пошире. Посмотрим на лидеров старой оппозиции, возможно, их имена на улице кто-то и вспомнит. Тем более, что старая оппозиция тесно связана с новой.

До 1994 года партию в Беларуси могли создать всего 100 человек. Любая свадьба могла стать партией. Для молодого государства это было не то чтобы нормально, скорее, контролировать эти процессы не было времени. Лукашенко тогда и победил как человек из народа, который может обеспечить людей, а не красиво об этом говорить. Всем хотелось кушать.

Первой появилась БНФ, отсюда имя в оппозиционном календаре Зенона Позняка. Он же потом стал носителем идей радикального национализма. Белорусского. Он представлял "возрождение самосознания нации". Естественно, для такого посыла нужна была какая-то историческая подоплека, ей стали Куропаты. Место, ставшее массовым захоронением невинных жертв. Эта хорошая идея, если без одержимости, Позняка покинула прямо перед эмиграцией в Америку. Когда он вдруг решил, что Беларуси при всей ее желаемой им же независимости надо в НАТО, его не поддержал никто. Это был его конец.

Дальше с темой Куропат на арену вышел Павел Северинец. Он разделял идеологию БНФ, МФ, БХД (потерпите, много букв, но тогда о грамотном позиционировании мало знали). И вот он - пример максимальной национальной идеи "белоруссизация всего". Вроде бы хорошо, если бы не степень увлеченности Павла.

Он никогда не работал, в собственности ничего не было. Говорят, на протесты ему одалживали пальто и обувь, чтобы выступать. Его вообще, называют главным бессребреником белорусской оппозиции.

Но без двойных стандартов не обошлось. С одной стороны - истовая борьба с системой, с другой - Северинец - семейный человек. И когда у этой семьи были тяжелые времена, когда была нужна госпомощь, медицинская, оперативная, ее оказывали и ее принимали. Тут легко подтверждается тезис о том, что настоящий революционер может быть только одиночкой.





Хотя жены у лидеров белорусской оппозиции вообще очень важные люди. Хотя бы потому, что очень часто оппозиционеры первой волны в основном жили за их счет. Тогда мало кто знал термин "созависимые отношения", это называлось "сидеть на шее". Но всем все нравилось.

Николай Статкевич - основатель БОВ. Такого тоже уже нет. У Статкевича было воинское звание - подполковник запаса. Были национальные идеи, были конфликты в армии. И все-таки вряд ли кандидат технических наук продал бы белорусские НПЗ за 500 тыс. долларов российским олигархам.

Это отсылка к несостоявшейся накануне сделке, как я считаю, уникального коммерсанта новой волны оппозиции, помощницы госпожи Тихановской - Ольги Ковальковой. Мои коллеги под видом представителей крупного российского бизнеса предложили ей продать белорусские НПЗ за полмиллиона (хотя там оборудование стоит на "бесконечность денег" больше), и она согласилась.

Мне кажется, после этого все, кто хоть еще как-то сочувствует вот этим людям, должны уже прийти в себя. Вы себе представляете, что такая девочка может натворить, если она действительно начнет что-то решать?

Я думаю, до такого бы не додумалась Марина Адамович, Ольга Северинец, Анна Сивчик или даже Наталья Пинчук. Все декабристки - жена Статкевича или Беляцкого (чем не политик!) - беззаветно помогали мужьям. Большинство продолжают коммуницировать (проще - брать деньги) на высокие темы с европейскими донорами. Вот тут можно говорить о том, что старая оппозиция относительно недорого обходилась Европейскому союзу и США, поскольку много и не хотела.

На дипзавтраках или конференциях (это очень красивые мероприятия, где могут дать еще какую-нибудь грамоту), которые очень нравились женам, довольно часто передавались суммы в несколько тысяч долларов. Это не секрет вообще. Глобально, это совершенно официальная информация, которая открыто размещалась на американских грантовых ресурсах: сколько Америка тратит на программы по демократизации белорусского общества. Помним, что в 1997 году партий в Беларуси было 43 штуки. Но это, по их мнению, недостаточная демократизация.





Фонды NED, РАСT, IRI, NDI, Маршалла, SIDA, Usaid были и остаются донорами, которые выделяют деньги на создание своих сеток влияния внутри разных стран. Они могут называться как угодно. Напрямую даже в те времена спонсировать политику в Беларуси было нельзя. Но можно было создавать компании-прокладки у соседей, к которым наша старая оппозиция за деньгами и ездила помимо дипзавтраков. Или даже не ездила, а якобы оказывала консалтинговые услуги и за это получала зарплату. Доходило до того, что они платили с этого налоги в стране. Но не 13 %, а 12 %. Мотивируя это тем, что они занимаются наукой, консультируют о чем-то европейские компании.

На этом фоне национализм как-то меркнет. Но он хотя бы был. И потом в старой оппозиции фигурировали такие фамилии, как Богданкевич - в один период он возглавлял Нацбанк, Чигирь - был премьером уже суверенной Беларуси. Люди, которые что-то сделали для страны, кроме того, что сняли пару влогов.

В конце концов дед Франака Вечорки в свое время был помощником Машерова. На этом успех, правда, закончился. Отец Франака - Венцук (по паспорту Виктор) - пришел в БНФ и развалил ее. В дочернюю организацию "Моладзь БНФ" папа привел Франака, и эта организация развалилась.

Светлана Тихановская, наверное, оценивает это фиаско как-то иначе и вряд ли заглядывает так далеко, просто потому что не может. Как иначе объяснить приближение к себе таких политических советников.

Но если Франак - это про организационное фиаско, то другое крыло - новая старая оппозиция - это уже чисто про деньги. Была в свое время такая Объединенная гражданская партия, лидеры которой всегда отчаянно продвигали приход чистого рынка в Беларусь. Выходцы оттуда сейчас "кардиналят" вокруг Светланы, управляют процессами, воспитывают новых политиков.

Факт В новой волне оппозиции был как раз выходец из ОГП, яркий ее представитель - Андрей Дмитриев. Около 400 тыс. долларов он до сих пор должен своему же активу, людям в Беларуси, которые на него работали. Но вот его кампания в 2010 году стала первой сильно финансируемой из-за рубежа.Знаете, в чем самое интересное? Это двойной кидок.

Зарубежным фондам всегда нужно расшатать ситуацию, а Беларусь - это приличные ресурсы, здесь есть что приватизировать - приятное место. Они всегда ищут людей, которые этим займутся. И пока Лебедько, Добровольский, Данейко, Красулина, тот же Романчук тихо пилили гранты, Дмитриев сказал: "Давайте я". Без разницы ему, куда пойдут эти самые белорусские заводы. Но ему же и все равно, как потратятся деньги доноров. Он просто спускает их на себя - хорошая машина, дом, квартира, не платил своим же людям.

Почему же доноры не останавливают финансирование, спросите вы. Потому что у этих денег есть несколько остановок. Пока доллары идут от головного фонда в Америке, они оседают минимум еще в двух подфондах в Европе, где тоже есть люди. И каждый, спуская деньги вниз, отчитывается: дали на семинары, ноутбуки им купили, молодежь в какой-нибудь кэмп свозили. А как там было, известно только на бумаге.

У старой оппозиции даже был фокус. Они просили деньги на ноутбуки сразу в пяти фондах. И все давали. И даже когда понимали, что их обманули, наверх не сообщали. А вдруг та же NED просто урежет финансирование. Кому это надо? Так что белорусская оппозиция не сама так тянула денежку. С ними были еще ребята - польские и литовские прокладки, которые свою выгоду не упустят.

Тогда оппозицию начали учить выставлять сразу чек. Нынешние ребята в этом вопросе профи. Они все блогеры, все в инфосфере, а там знают: реклама стоит столько, пост - столько, агитация - столько. Только по-прежнему не знают, сколько стоит завод. Но готовы продать. И вообще все готовы продать, потому что не свое. И потом какая разница, сколько стоит, например, Белорусская железная дорога, если условному Нехте миллиона долларов лично себе хватит.

Понимаете? У первых была идея, под которую они не стеснялись брать, но немного денег. Поэтому, чтобы жить, приходилось кем-то быть. Вон, Некляев хотя бы песню написал "Сёння ў нашей хаце свята". Когда за него ходили агитировать, так и говорили: "А вот помните песню? Хорошая же да? Вот ее автор хочет стать президентом". В Украине уже хороший актер категории "Б" стал президентом.

Некляев, конечно, скорее политический фантом. Он больше и не проявлялся после того, как понял, что это все вымысел Федуты и Дмитриева. Не буду вам про них рассказывать - это вообще персонажи из сказки.

Новая оппозиция очень спекулирует на теме своей образованности и продвинутости (не белорусской идеи). Есть оппозиционеры, которых я знаю лично. Из серии Антон Мотолько, человек-сплетня (худшее из качеств для мужчины). И вот если на секунду представить, что вот эти люди вдруг начинают руководить страной, то у нас действительно за 500 тыс. долларов будут покупать миллиардные заводы.