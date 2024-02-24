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Почему на выборы в Беларуси не пригласили наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и им подобных
25 февраля 2024 года в Беларуси пройдет единый день голосования, будут избираться депутаты Палаты представителей и местных советов. Важная политическая кампания для страны. И, конечно, деструктивные силы под видом беглых, деструктивных оппозиционеров и европейских чиновников уже сейчас делают все, чтобы дискредитировать еще не состоявшееся событие.
Пятрас Ауштрявичюс, депутатЕвропейского парламента отЛитвы: Мы не признаем этот зоологический сад и смотрим на это с большой долей юмора, потому что по-другому объяснить так называемые выборы не могу.
"Если вы хотите убедить, что у вас выборы, пригласите международных наблюдателей, нет, не своих знакомых, а тех, кто имеет соответствующую репутацию, как БДИПЧ ОБСЕ или Парламентскую ассамблею Совета Европы. Но их не пригласили, почему?" - задает вопрос оппозиционный политик.
Сейчас объясним, почему не пригласили БДИПЧ ОБСЕ и им подобных. Деструктивная оппозиция ведь об этом не скажет.
Во-первых, наша страна, кого хотим, того и приглашаем.
Во-вторых, почему такие вопросы не задают 18 штатам Америки, которые решили обойтись без наблюдателей, почему их не задают властям Финляндии и Польши? Или это другое?
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В страны СНГ БДИПЧ ОБСЕ традиционно направляет мониторинговую миссию в широком составе, в то время как в так называемых развитых демократических странах работает ограниченное число представителей БДИПЧ или наблюдение не ведется вовсе.
Для сравнения: в 2015 году в Казахстан на президентские выборы было направлено более 450 наблюдателей, в Кыргызстан на парламентские выборы - более 350, в Беларусь на президентские выборы - 340, в Таджикистан на парламентские выборы - 180, a вот в Финляндии на парламентских выборах и в Польше на президентских и парламентских выборах наблюдения не было.
Что нужно знать о методологиях Бюро по демократическим институтам и правам человека (сокращенно БДИПЧ), у них отсутствуют общие принципы наблюдения за выборами и выявления нарушений, то есть общей разработанной и утвержденной концепции подходов не существует. Это позволяет Западу гибко ее применять, главным образом в отношении постсоветских стран, то есть не объективно оценивать, а как того требует текущая обстановка. Так зачем нам наблюдатели, которые не объективны, которые приезжают на выборы с заведомо сформулированной позицией - дискредитировать и топить нас?
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