Почему на юге Беларуси так много комаров и мошек, когда придет спад активности насекомых

В Гомельской области Беларуси мошки и комары не дают покоя местным жителям, страдают и люди, и животные. Правда, насекомые помогают делать и видеоконтент в соцсетях. В чем причины таких катаклизмов, вместе со специалистами и учеными разбирался Владислав Бондарь.

Небо затянуто тучами из мошек и комаров, они же облепили окна в торговых центрах и атакуют автомобили. "Весна-2023" в Гомельской области уже изрядно "наследила" в TikTok. Задает модные тренды на луки, защищающие от насекомых, и меняет ароматы парфюма на спреи от укусов. Тут же распространяют и лайфхаки, как приготовить противоядие от насекомых в домашних условиях.

Эту напасть жители юга страны стараются переживать с юмором, так ведь легче.





Последствия укусов. Опасная пора для аллергиков

Но совсем не до смеха в многодетной семье Смирновых. До этого года они и не знали, что у старшего 13-летнего сына Лени есть аллергия на укусы. Даже один день в школе пришлось пропустить.

От насекомых страдает и звезда манежа по кличке Мартини. На теле знаменитого троеборца - следы от укусов. Лошади не могут даже спокойно полакомиться травой - места себе не находят.

На занятия лошади Гомельского центра олимпийского резерва по прикладным видам спорта выходят только после обработки спреем. Его специально для лошадей по видеоурокам делают сами работники манежа. Помогает лишь отчасти.

Причина активности насекомых

Так откуда такой пик активности мошек и комаров в Гомельской области? Специалисты во всем винят недавние паводки и резкое потепление. В воде отложенные личинки выживают лучше.

Коллекция насекомых в Академии наук

В Академии наук учеными по биоресурсам была собрана целая коллекция насекомых. В этом состоянии комары уж точно безопасны. Здесь насекомых разглядывают под микроскопом и изучают виды для нашей с вами безопасности. Мало кто знает, но даже комар в наших широтах не один, их целых 42 вида.

Все кровососущие могут распространять инфекции и подселять в организм других паразитов. В Беларуси обитает и 6 видов малярийных комаров.

Большого комара-долгоножку всегда принимают за малярийного. На самом деле это не так. Он абсолютно безобиден, не питается кровью, а лакомится нектаром растений. Малярийный комар обычно очень маленького размера. Они питаются нашей кровью, чтобы отложить яйца. Татьяна Сусло, научный сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам

Если комар вас кусает, то это точно самка. В остальном наиболее опасных определить лишь внешне сложно. Вот и новый вид малярийного комара на нашей территории ученые смогли определить только после тщательных экспертиз.

В Беларуси выявили нового малярийного комара

Внешне он практически не отличается от обычных малярийных комаров. Но представляет особую эпидемическую значимость, так как основным его прокормителем выступает человек и крупный рогатый скот. Денис Логинов, младший научный сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам

Если после укусов поднялась температура и знобит, лучше сразу обратиться к врачам.