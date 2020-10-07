Что происходит в отношениях Еревана и Баку?

Ситуация в Нагорном Карабахе длится уже не одно десятилетие. Тема - крайне болезненная для народов Закавказья. Почему тлеющий конфликт вспыхнул с новой силой именно сейчас, и является ли он борьбой только двух стран? Чьи интересы пытаются столкнуть в регионе?





О геополитике, центрах влияния и печальных последствиях революций

Современная война XXI века

В обеих странах введеновоенное положение и мобилизация -полная или частичная. В новостных лентах стали появляться такие сообщения. Капитан футбольной сборной Армении из-за ситуации отказался подписать контракт с греческим клубом. Решил вернуться в Армению и помогать родине.

Ростислав Ищенко

, политолог:

"

Никогда не врут больше, чем на охоте, рыбалке и во время войны. Абсолютно понятно, что даже если стороны во время войны говорят правду, то они говорят ту часть правды, которая данной стороне выгодна. И в этом их сложно упрекнуть, потому что война имеет свои законы, военную пропаганду никто не отменял. Я не представляю себе, как наши соотечественники (если бы Россия с кем-то воевала) сказали бы, что ее военный противник в чем-то прав. Поэтому то, что у армянской и азербайджанской стороны противоположные позиции - меня абсолютно не удивляет. Более того, я всегда говорил, что там невозможно сейчас ни мирное решение этого вопроса, ни военное. Там решения в принципе вообще нет"

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Из истории конфликта

Конфликт не только на территории Нагорного Карабаха

В этом году фиксировались многочисленные стычки между представителями армянской и азербайджанской диаспор. Происходили они и в России, и в США. И заканчивались травмами с обеих сторон - доставалось даже полицейским.



В девяностые Беларусь пыталась помочь Азербайджану и Армении. Создали минскую группу ОБСЕ, которая постоянно предлагала новые проекты решения. Решить - не удалось. Заморозить - получилось. На время. Однако Нагорный Карабах стал еще и политической картой - карьеры рушились и строились на "карабахской риторике".



Руслан Бортник, политолог: "Не думаю, что ситуация будет развиваться до полного военного решения этого конфликта. Или, например, до возвращения контроля Азербайджана над этими территориями. С военной точки зрения, это очень сложный конфликт, который требует огромных ресурсов. Мне кажется, ни у одной из сторон нет такого подавляющего преимущества".

Что стало главной причиной нынешнего конфликта?

Политологи и эксперты говорят и про состояние экономики двух стран, и про падение политических рейтингов, и про необходимость отвлечь население от внутренних проблем - эти и прочие универсальные гипотезы в медийном поле звучат активно. Жаль только, что на прекращение войны это никоим образом не влияет.



Владимир Познер, журналист: "Важно посадить руководителей двух конфликтующих стран за стол переговоров и добиться от них мирного решения этой сложной проблемы".

Война в Карабахе - разве локальный конфликт?

Политологи смотрят шире и предполагают причастность внешних сил. Геополитика, как известно, простой не бывает. Самоцелью могут фигурировать другие страны. Каких игроков пытаются столкнуть лбами? Например, Россию и Турцию. Или шире - Россию и Запад. Или два крупных блока НАТО и ОДКБ. Турция выразила поддержку Азербайджану и входит в первый альянс, Армения - как известно, в ОДКБ.



Когда замороженные конфликты начинают оживать - дрова в костер часто подбрасывают со стороны. На территории постсоветского пространства серьезных конфликтов последние десять лет, по сути, не было. Сейчас - напряжение сразу в нескольких точках. В августе - уже очевидно с помощью внешних сил, пытались совершить гибридный госпереворот в Беларуси. Теперь вот Кавказ.



В самой Армении еще два года назад тоже было весьма неспокойно. Мир назвал революцию бархатной, сам Ереван окрестил революцией любви. Смена власти, надежды на новую жизнь - эйфория после удачных протестов. Но мрачный шлейф перемен от цветных или нецветных революций - почему-то почти одинаков во многих странах. Туда, где удалось сменить власть через улицу, звонким эхом вскоре пришли вооруженные конфликты - внутренние и внешние. Тунис, Украина, Грузия, - теперь вот с новой силой Армения. Уже появились сообщения о переброске в Нагорный Карабах боевиков из Сирии, под обстрелы попали журналисты нескольких СМИ. В общем, тревожных новостей все больше день ото дня.

Нынешний конфликт может привести к дестабилизации ситуации в Закавказье, а это не сулит ничего хорошего всем живущим в этом регионе народам. Затронуть он может и все соседние страны, и территорию от Черного до Каспийского моря. А это и нефть, и газ, и невероятное количество других товаров. Затянутая и масштабная война разбалансирует региональную систему безопасности - оценивают риски эксперты. При этом большая война - не столько вопрос времени, сколько потенциального вливания ресурсов внешними игроками.

Military Balance: в армии Азербайджана служат 66 тысяч человек. В НКР - около 20. Армения располагает личным составом в 42 тысячи военнослужащих. В обоих государствах объявлена частичная мобилизация, что может увеличить армии примерно в 2 раза.

Призывы к миру

Мировое сообщество единогласно призывает стороны к деэскалации насилия и возврату к переговорам. Но как их вести - когда лидеры стран упорно стоят на своем и даже саму возможность отрицают напрочь. Ильхам Алиев заявил на неделе: "Переговоров с Ереваном, с учетом нынешней позиции руководства Армении, быть не может". Премьер-министр Армении Никол Пашинян не менее категоричен и говорит, что "есть угроза существованию армянского народа".

Возможность мирного диалога в риторике политиков не то что не просматривается, скрыта где-то за горизонтом взаимных обид и противоречий. Ну а война делает свое дело: уносит жизни простых людей, ломает судьбы, разделяет семьи. Население Нагорного Карабаха - примерно 150 тысяч. И многим сегодня достались осколки снарядов и мирной жизни.

Обе стороны, как и самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика, похоже, готовятся к затяжному конфликту. Условие Баку - восстановить территориальную целостность страны, т.е. расформировать НКР и взять земли под свой контроль. Ереван - на уступки идти не намерен. И, как мы уже говорили, землю считает своей. А Никол Пашинян рассматривает признание независимости Нагорно-Карабахской Республики.

