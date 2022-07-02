Почему НАТО активизировалось у белорусских границ, разбиралась Ксения Лебедева

Сейчас НАТО активизировалось у наших границ. Уже не стесняясь, генсек организации заявляет, что постоянную базу сформируют в Польше. Вроде как бы пытаются устрашить Россию, но на переднем фланге Беларусь. Да и всем известны территориальные амбиции Варшавы. Мы с "русским кораблем" наблюдаем и, ежели что, готовы ответить. Ксения Лебедева разобрала ситуацию в авторской рубрике.

Россия, кажется, выигрывает - такие заявления звучали со стороны высших должностных лиц Литвы, Германии, Великобритании накануне саммита НАТО в Мадриде. Но встреча натовцев всех вдруг заставила спрятать свои страхи достаточно глубоко и поддержать риторику США, которая официально и надолго закрепляет тезис: Россия - прямой враг Западу.

Эксперты говорят, что это историческое событие. С той точки зрения, что западная коалиция официально объявила Россию своим врагом. Со слов смешной представительницы МИД Великобритании, которая любит разъезжать на танке, Лиз Трасс, разговаривать с Россией готовы будут лишь в случае поражения в спецоперации, то есть - когда поставят на колени. Звучит это так: важно обеспечить поражение России на Украине. Это важно для существования безопасности, свободы и демократии в Европе.

Но нужно отметить, что с сильным соперником ни Великобритания, ни США говорить не хотят и не умеют, потому что понимают, что нет аргументов. Как бы они ни пытались уже сейчас выстроить диалог, за газ будут платить по полной, а хлеб будут печь не из муки. Это не потому, что Путин агрессор, а потому, что какая-то кучка чиновников Евросоюза решила своими руками задушить свои народы. По принципу: если у меня сдохла корова, пусть сдохнет и у соседа.

Тут интересно одно из решений НАТО, которое касается напрямую угрозы Беларуси.



По словам Байдена, США создадут постоянную штаб-квартиру в Речи Посполитой. Что это значит. Как правило, постоянная база - это военные соединения США с масштабной инфраструктурой.На постоянной базе будет расположен штаб, управление, материально-техническое оснащение. Как пример возьмем авиабазу Рамштайн в Германии. Это городок для военнослужащих, которые пребывают на постоянной основе. Что-то подобное будет прямо у белорусских границ.

На данный момент общая численность восьми боевых групп, которые усилили восточный фланг НАТО, составляет примерно 9 650 военнослужащих.

Они после этого будут нас в чем-то упрекать? И Беларусь, и Россию. В тех же планах размещения атомного оружия?