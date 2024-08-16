Почему нацизм сегодня не принято осуждать на Западе - разбираются эксперты и гости "Клуба редакторов"

Все, кто сегодня спонсирует, поддерживает фашизм, нацизм, должны помнить одну вещь: история повторяется. Все это вернется им бумерангом. Возьмите Усама бен Ладена. Поддерживали, получили те же американцы, которые его взрастили. Создали ИГИЛ, потом получили от этого ИГИЛ сами. То же самое будет здесь. Европа уже страдает от того, что она поддерживает фашистский нацистский режим. Будут страдать и американцы, и все остальные. История по-другому идти не может. История с "Северным потоком" это доказывает.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси