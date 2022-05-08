Почему не БЧБ-флаг и "Погоня" - Лукашенко прямо ответил на вопрос о госсимволике

Белорусский народ прошел непростой путь к своей независимости. И сегодня наши государственные символы можно по праву назвать связующим звеном между героическим прошлым нашего народа и независимым настоящим.

В Минске состоялся торжественный ритуал чествования государственных символов

Сегодня по всей стране мы празднуем День Государственного герба и флага - наших национальных символов. В этом году (в Год исторической памяти) важная дата выпала на самый канун Дня Победы. Наши символы рождены в недрах народной культуры в эпоху глобальных потрясений и ломки мирового порядка. Об этом во время торжественного ритуала чествования сказал Президент. Под этими символами родилось и выросло несколько поколений людей, связанных с исторической памятью. И сегодня, в непростой и острый период, мы продолжаем свой выбранный путь, преодолевая вызовы с гордо поднятым флагом. Безусловно, центральная церемония чествования, которая состоялась на площади Государственного флага в Минске, была волнительной для молодого поколения. Они вступили на свой гражданский путь и сегодня принесли клятву верности.





Президент: Государственные герб и флаг олицетворяют суверенитет и национальное единство Беларуси

Белорусы гордятся своими символами и историей, смотрят в будущее, помня об истоках, и в этом их сила - заявил Александр Лукашенко. Они олицетворяют наш суверенитет и национальное единство.

Однако глава государства отметил, отойдя от официоза мероприятия, что до сих пор есть люди (хоть их и меньшинство), которые задаются вопросом: почему в нашей стране именно такие государственные символы?





"Почему не БЧБ-флаг, как в народе его называют. Так вот, отвечаю прямо на этот вопрос, поскольку перед вами стоит человек, который инициировал в новейшей истории на референдуме вопросы о символике нашего государства, вырабатывал ее, слушал специалистов, их мотивацию", - сказал Президент.

Во-первых, государственные символы должны отличать государство от других государств, констатировал белорусский лидер. "Они должны отличать нас с вами от других. Какой был предложен герб? Погоня. Вам он не напоминает герб другой страны? Мне напоминает. Нам был предложен флаг. Добавь еще одну полоску - и мы заимствовали соседней страны флаг (подразумевается флаг Польши. - Прим. БелТА). Так неужели у нас не было своей истории? Неужели мы хотели подогнать свою историю и свою страну под Литву или Польшу? И как актуально это сегодня звучит!"

"Сегодня точат ножи, шашки и сабли в соседнем государстве и мечтают оттяпать полстраны, как это было до 1939 года. Может быть, они предлагали эту символику под свои мечты - мечты 2020-го? Но я уже сказал: в 2020-м мы раз и навсегда поставили осиновый крест на могиле тех, кто хочет разрушить и уничтожить нашу страну", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Он обратил внимание, что белорусские герб и флаг - особые, не похожие на символику других государств, в том числе соседних. "Символы - это память поколений. Они должны в себя вобрать все самое лучшее, что было у народа в его истории", - заявил белорусский лидер.

По словам Президента, в государственных символах Беларуси сохранены красный и белый цвета. Белый - символизирующий чистоту белорусского народа, а красный - борьбу народа за независимость, цвет побед, в том числе в Великой Отечественной войне. "Мы добавили сюда зеленый цвет, который в последние годы был характерен нашей символике. Это цвет жизни, миролюбия. Поэтому все наши победы зиждятся на нашем желании быть независимыми и честно трудиться на своей земле", - подчеркнул глава государства. Он также обратил внимание на орнамент белорусского флага, который отражает мечты и чаяния народа, его традиции.

Безусловно, национальная символика - это отражение сущности белорусов. И в ней запечатаны и героические страницы нашей истории, и настоящее стремление к миру и созиданию. Специально к празднику на верхней площадке площади Государственного флага разместили выставку. На ней можно познакомиться с историей создания площади и геральдики городов Беларуси, государственных символов нашей страны. Любовь к Родине и ее истории, а также чувство патриотизма сегодня, в нынешнем мире, имеют особое значение. И как показали уроки в других странах, прививать их нужно со школьной скамьи. Об этом заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец.





"Это наши символы, это основа нашей государственности. Сегодня наши молодые люди чтят, понимают, что это действительно наши флаг, герб, с уверенностью смотрят в будущее", - сказал министр.

По его словам, День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь еще раз подчеркивает положительное отношение в стране к государственным символам.

Андрей Иванец также заявил, что Министерство образования рассматривает новые подходы, чтобы проводить ритуалы чествования государственных символов на всех уровнях образования - начиная от детского сада и заканчивая университетом, дополнительным образованием, для взрослых проводить ритуалы чествования государственных символов.

В церемонии чествования приняли участие много молодых людей. Для них это действительно важный день. И Президент отметил: хорошая народная примета - во время церемонии кратковременный майский дождь сменяло яркое солнце.