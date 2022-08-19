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Почему не стоит пить квас в жару, рассказали врачи
Из-за большого количества сахара квас не утолит жажду, а только нанесет вред организму, об этом пишет sb.by, приводя слова врачей из программы "Жить здорово".
Андрей Продеус, врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, отметил, что не встречал бутилированный квас натурального брожения с содержанием углеводов меньше четырех граммов на сто миллилитров. Но бывают напитки с девятью, десятью и даже двенадцатью граммами углеводов на сто миллилитров.
"Углеводы - это сахара. Поэтому если в квасе 4,5 грамма углеводов, это значит, что в напитке чайная ложка сахара на сто граммов", - дополнила Елена Малышева, врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор.
Врачи посоветовали не утолять жажду в жару квасом, поскольку он не только не справляется с этой задачей, но и увеличивает риски ожирения.
В этой связи Андрей Продеус посоветовал утолять жажду холодной водой температурой 6-8 градусов.
Фото:pixabay.com
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